Cristiano Rattazzi respaldó a Javier Milei, pero le pidió avanzar "lo más rápido posible" hacia una dolarización

El empresario automotriz cuestionó con dureza al peso, reclamó acelerar las reformas y advirtió sobre el escenario económico de cara a 2027.

El empresario automotriz Cristiano Rattazzi , respaldó al presidente Javier Milei, pero volvió a poner en discusión el esquema monetario argentino y reclamó avanzar hacia una dolarización . El exdirectivo de Fiat sostuvo que el cambio debería concretarse "lo más rápido posible" y planteó que una moneda más estable permitiría proteger especialmente a los sectores de menores ingresos.

Rattazzi consideró que el peso perdió credibilidad durante décadas y defendió una transición hacia un sistema basado en monedas fuertes. Según explicó, en los próximos años el mundo tenderá a concentrarse en pocas divisas de referencia, entre ellas el dólar, el euro y el yuan, por lo que consideró que una dolarización no sería difícil de implementar.

En diálogo con Ahora Play, el actual chairman del Gruppo Modena cuestionó que el Gobierno todavía no haya avanzado con una de las promesas centrales de campaña de Milei . "Al principio fue exitoso y uno se enamora del éxito. Esa es mi sensación. Entonces, falta avanzar", sostuvo.

Asimismo, respecto al Presidente, el empresario aseguró que "lo ama" , por que "ve la economía igual" que él.

El empresario también puso el foco en los controles cambiarios y en el ingreso de divisas provenientes del campo, Vaca Muerta y la minería. "¿Cuál es el objetivo? Tenemos que llegar a tener el país más libre del mundo" , afirmó, antes de cuestionar por qué todavía persisten restricciones en ese contexto.

En ese sentido, fue especialmente crítico con la moneda local. "El peso es una moneda basura desde hace 100 años", sostuvo, y agregó que se trata de una moneda con la que, según su visión, "han estafado a la gente año tras año, década tras década". También la definió como una "moneda totalmente falopa".

Rattazzi vinculó su planteo con el impacto sobre los sectores más vulnerables. "¿Por qué hacer sufrir a la gente, especialmente a los de menores recursos, la gente pobre, en vez de tener una moneda basura, una moneda de falopa que se tira por el aire?", cuestionó.

Por otra parte, relativizó las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos y sostuvo que el movimiento de empresas forma parte de la dinámica económica. "Siempre hay empresas que cierran y otras que abren", señaló, y agregó que la construcción privada comienza a mostrar una recuperación, aunque necesita mayor acceso al crédito.

Finalmente, se refirió al escenario electoral de 2027 y al comportamiento de los inversores. Según sostuvo, muchos actores prefieren esperar definiciones antes de avanzar con nuevas decisiones. Ante la posibilidad de que Milei no consiga la reelección, fue tajante: "Tengo miedo de un 2001".