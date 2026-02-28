Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para tener una ganancia de más de $40.000 a 30 días + Seguir en









Con las tasas actuales, este método puede generar rendimientos que superen los $40.000 en un mes: conocé cuanto tenes que invertir para alcanzar este monto.

El Banco Nación ofrece tasas nominales anuales que oscilan entre 20,50% y 25%. Ámbito

Los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas financieras más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan rentabilizar sus pesos sin asumir grandes riesgos. En el contexto de tasas actuales, conocer el monto necesario para obtener una ganancia específica ayuda a planificar mejor las finanzas personales y proteger el poder adquisitivo.

Según datos de mercado, muchas entidades financieras ofrecen tasas de interés que oscilan entre el 20% y el 27% anual, para depósitos a 30 días, con el Banco Nación entre los bancos con tasas más competitivas..

Un plazo fijo hecho por canales digitales rinde más que uno tradicional en la sucursal, incentivando a los usuarios a operar desde su banco online para obtener mejores retornos.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Plazo fijo 2026: cuánto debo depositar hoy para ganar más de $40.000 Para alcanzar una ganancia superior a $40.000 en 30 días, se necesita invertir un capital inicial que, con las tasas nominales actuales ofrecidas por el Banco Nación, ronde los $2.400.000.

Esto se explica porque una Tasa Nominal Anual (TNA) de aproximadamente 25% en canal electrónico implicaría una rentabilidad mensual cercana a ese nivel para depósitos a 30 días, y los intereses generados sobre ese capital resultan superiores al umbral de $40.000.

La clave para alcanzar la meta de ganancias reside en dos factores: La tasa que ofrezca el banco (en este caso, el Banco Nación con hasta 25% por vía electrónica).

El plazo de 30 días, que determina el cálculo de intereses simple sobre el capital depositado. La gran mayoría de bancos ofrecen tasas por debajo de este nivel en general, por lo que elegir la entidad con mejores condiciones es fundamental para maximizar resultados. Los plazos fijos continúan siendo una opción segura para quienes prefieren evitar los vaivenes de otros instrumentos más volátiles, sobre todo cuando las tasas bajan o suben moderadamente.

