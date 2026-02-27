SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

27 de febrero 2026 - 12:15

Plazo fijo en la recta final de febrero: cuánto gano si deposito ya mismo $230.000 a 30 días

Las ganancias al realizar una inversión de este tipo varían dependiendo el canal elegido para la operación, debido a las diferentes tasas de interés.

Plazo fijo: cuánto se gana si se invierte $230.000 a 30 días.

Los plazos fijos son una de las opciones de inversión más seguras en Argentina. En un escenario económico con fluctuaciones constantes, este instrumento financiero garantiza rendimientos predecibles y un riesgo mínimo.

La posibilidad de abrir un plazo fijo a través de plataformas digitales, incluso en bancos donde el usuario no posee una cuenta, amplió las alternativas disponibles y generó mayor competencia entre las entidades financieras.

Las tasas de interés varían según el canal de contratación. Los bancos ofrecen condiciones más favorables en sus plataformas digitales, lo que permite a los inversores obtener mayores rendimientos. Esta diferencia en las tasas puede influir de manera significativa en las ganancias finales.

Plazo fijo 2026: cuánto gano si invierto $230.000 a 30 días

Una inversión de $230.000 en un plazo fijo a 30 días genera intereses distintos, según el canal elegido. En el caso de una operación realizada a través de plataformas digitales, el monto total al finalizar el plazo sería de $234.726,03, con intereses ganados de $4.726,03 y una Tasa Nominal Anual (TNA) del 25%. La Tasa Efectiva Anual (TEA) en este caso alcanza el 28,08%.

Si la operación se realiza de manera presencial en una sucursal bancaria, el monto total al finalizar los 30 días sería de $233.875,34, con intereses ganados de $3.875,34 y una TNA del 20,50%. La TEA en este caso es del 22,54%.

Comparación de rendimientos según el canal de contratación

  • Plazo fijo digital:

    • Capital invertido: $230.000

    • Intereses ganados: $4.726,03

    • Monto total: $234.726,03

    • TNA: 25,00%

    • TEA: 28,08%

  • Plazo fijo presencial:

    • Capital invertido: $230.000

    • Intereses ganados: $3.875,34

    • Monto total: $233.875,34

    • TNA: 20,50%

    • TEA: 22,54%

