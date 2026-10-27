El técnico de Flamengo advirtió que buscarán eliminar automáticamente a Estudiantes de la Copa Libertadores: "Es posible" + Agregar ámbito en









Leonardo Jardim aseguró que el equipo de abogados del Mengao ya está en tratativas para lanzar un documento que justifique la inmediata eliminación del conjunto de La Plata para que no jueguen la final.

Leo Jardim, el entrenador de Flamengo, apuntó contra la inclusión de Marcos Rojo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores con Estudiantes.

Leonardo Jardim, el técnico portugués del Flamengo, advirtió este lunes que el equipo jurídico del club se puso manos a la obra para entregarle un documento a la Conmebol que los haga pasar a la final de la Copa Libertadores, y eliminar automáticamente a Estudiantes de La Plata de la competición.

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La principal sospecha del Mengao es que Marcos Rojo estuvo mal incluido en la lista de buena fe para el partido por las semifinales. Al ser consultado por la cuestión, Jardim afirmó: “Yo creo que es posible. Está en manos de nuestro departamento jurídico y no voy a decir más nada”, concluyó.

En cuanto al lado Pincharrata, aseguran que las posibilidades de que el Flamengo juegue la final son nulas, debido a que el exjugador de Racing y Boca fue habilitado por el Tribunal Superior del Deporte (TAS) a través de una medida cautelar. Sin ir más lejos, la resolución con el permiso para que juegue se dio recién en el encuentro de vuelta, mientras que en el de ida se tuvo que quedar mirándolo desde el palco por los obstáculos que tuvieron.

Del duelo en la cancha al duelo por escritorio, Flamengo va en busca del boleto para la final. Luego del partido en el que conjunto de La Plata les ganó por penales, tras el 0 a 0 en el global, Flamengo subió un comunicado a sus redes sociales: “El 21 de octubre, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) autorizó provisionalmente la participación del atleta, pero denegó la solicitud del Estudiantes para apartar las consecuencias deportivas y disciplinarias que puedan derivar de la decisión final. Los riesgos de esta elección quedaron a cargo del club argentino y del jugador”.

A pesar de estas denuncias públicas, en Estudiantes dejaron este tema de lado y comenzaron a concentrarse en la logística para que sus hinchas puedan disfrutar de una final de Copa Libertadores después de 17 años.

Cómo será la organización de Estudiantes para la final de la Copa Libertadores A pesar de que en Estudiantes comenzaron con la organización para que los hinchas se muevan de Argentina a Uruguay, en donde será la final el próximo 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo, desde Conmebol todavía no sacaron a la venta las entradas, aunque permiten que la gente se registre en la página oficial, que será el lugar para adquirir los tickets originales. El Estadio Centenario, el lugar que albergará la final de la Copa Libertadores. En cuanto a su rival, el Palmeiras, la logística de los viajes también serán por su parte y las entradas se lanzarán al mismo tiempo para todos. El “Pincha”, por su parte, tiene filtros de asistencia en el Estadio Uno, aunque no los podrá poner en acción para la final por cuestiones administrativas de Conmebol, lo que generó cierto revuelo en redes sociales. Además, ambos equipos tendrán una popular para cada uno, denominada como ticket Categoría 3, mientras que las plateas laterales y los sectores preferenciales estarán nombrados como Categoría 2 y Categoría 1, respectivamente.