La UCR, entre el frentismo, las internas y cómo posicionarse ante Javier Milei en las provincias

Movimientos radicales en distintos distritos con la mira puesta en 2027. En Córdoba, el partido despejó el camino para un acercamiento con La Libertad Avanza, mientras que en San Luis ratificó su alianza con Claudio Poggi. Unidad en Catamarca y duelo en Salta.

El objetivo de base de la UCR es sostener las provincias que comanda.

La Unión Cívica Radical (UCR) se alista para disputar las provincias con miras al 2027. Entre internas, frentismos y diferencias por el posicionamiento con La Libertad Avanza (LLA), la tribu boina blanca define sus movimientos ante un año que será vital para testear la salud del partido centenario, que de base aspira a retener los distritos que comanda.

Actualmente, el sello fundado por Leandro N. Alem cuenta con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). De ese pelotón, Valdés no se medirá en las urnas, ya que fue electo el año pasado, consecuencia del calendario provincial desfasado. Solo Cornejo no cuenta con reelección.

Tanto el mendocino como Zdero fueron los únicos mandamases de la escudería que sellaron acuerdos con LLA para defender sus terruños, un escenario que esperan repetir para los próximos comicios, aunque la palestra mendocina parece más empantanada, consecuencia de la disputa por la sucesión en el Ejecutivo local.

Por fuera de los territorios propios, la UCR delinea estrategias autónomas donde funge como oposición. Uno de los bastiones centrales es Córdoba . Allí el sello empieza a coquetear con una posible alianza con los libertarios para desafiar la hegemonía del peronismo mediterráneo, que tiene en el gobernador Martín Llaryora y el diputado Juan Schiaretti a sus hombres fuertes.

Actualmente, el partido está en manos de Matías Gvozdenovich , referenciado en Rodrigo de Loredo , quien le ganó la pulseada al bando de Ramón Mestre . Esta semana, el Comité Provincial dio un paso clave en la idea de una gran coalición opositora, ya que más de 100 congresales de toda la provincia habilitaron a las autoridades a explorar y consolidar alianzas con otros espacios políticos, una noticia mirada de cerca por los libertarios, que impulsan la postulación del diputado Gabriel Bornoroni . El senador Luis Juez , en tanto, también se anota en esa carrera.

En paralelo, el partido boina blanca nombró al frente de su congreso a Mauricio Jaimes, proclive a acercar posiciones con el mileismo. Días atrás, De Loredo pasó por Santa Fe, donde almorzó con el gobernador Maximiliano Pullaro y dejó una frase incómoda para su anfitrión. "Qué envidia el gobernadorazo que tiene Santa Fe", escribió en sus redes sociales, en un tiro por elevación a Llaryora, vecino y socio de Pullaro en la Región Centro.

Qué envidia Santa Fe el gobernadorazo que tiene! @maxipullaro pic.twitter.com/l0cIg7u3yN — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) October 23, 2026

Los quehaceres radicales no quedaron supeditados únicamente el territorio cordobés. En San Luis, la escudería tuvo elecciones el domingo y revalidó su romance con la administración de Claudio Poggi, exJuntos por el Cambio y cultor de un armado provincialista para enfrentar al peronismo el año próximo.

El director de Calidad y Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo de San Luis, José Picco (Radicales Unidos), fue electo al frente de la UCR puntana y sucederá al intendente de Villa de Merlo, Juan Álvarez Pintos, quien lo apoyó en la reyerta. La marca se impuso por casi el 90% de los votos a la lista Identidad Radical, que postuló a Daniel Mariani.

Rápido de reflejos, Poggi recibió un día después del comicio a Picco para extenderle sus felicitaciones y blanquear la continuidad de la alianza. “Somos parte de esta coalición de Gobierno y vamos a seguir fortaleciendo esta coalición. Estamos convencidos de estar donde estamos y, sobre todo, de seguir trabajando para poder transformar la provincia”, comentó el flamante titular de sello radical en el distrito.

Aunque todavía no está dicha la última palabra, se descuenta que el mandatario desdoblará las elecciones. Junio sería el mes indicado para ir a las urnas. También que cerraría fila con los libertarios, ya sea de forma explícita, incluyéndolos en la coalición, o con candidaturas violetas de baja intensidad, para no afectar los planes reeleccionistas del sucesor de Alberto Rodríguez Saá.

José Picco, flamante titular de la UCR de San Luis, junto al gobernador Claudio Poggi.

Unidad en Catamarca y duelo en Salta

Catamarca, en tanto, fue escenario el 23 de octubre de la asunción de las nuevas autoridades de la UCR local. Las tribus lograron lista de unidad y evitaron la interna en el terruño que gobierna el peronista Raúl Jalil. El partido quedó en manos del exdiputado Genaro Contreras, escoltado por Alejandra Pons y Jair Ocampo.

La ceremonia contó con la presencia de la exintendente de La Rioja y vicepresidenta de Unión Cívica Radical a nivel nacional, Inés Brizuela y Doria; del actual presidente de la Juventud Radical Nacional, Nahuel Breglia, y de la secretaria del partido, Piera Fernández. Además, el titular del espacio, Leonel Chiarella, envió un saludo grabado.

En suelo catamarqueño empieza a jugarse la sucesión de Jalil, que ya avisó que no competirá. En cambio, sí podría disputar en una banca en el Senado. El intendente de la capital, Gustavo Saadi, aspira a jugar por el PJ. Sin embargo, la irrupción de Fernando Jalil, hermano del jefe provincial, genero ruido en las aspiraciones de Saadi.

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La crew boina blanca cree difícil pelear la gobernación. En cambio, apuesta a robustecer el número de escaños tanto en la Legislatura como en el Congreso nacional, en especial el que actualmente ocupa Flavio Fama en la Cámara alta. De plano descartan un acercamiento con los libertarios. "El 70% no estamos proclives a alianzas con LLA. Somos proclives a sectores que tengan valores y convicciones del radicalismo", comentó una fuente a Ámbito.

No obstante, reivindican el posicionamiento aliancista del radicalismo y anticipan un frente opositor con otras escuderías.

También en latitudes norteñas, la UCR de Salta se alista para ir a internas el próximo domingo con tres sectores en pugna. La actual titular del espacio, Soledad Farfán, cercana a Martín Lousteau, buscará la continuidad. El productor agropecuario Natalio Iglesias, principal retador, le espeta a Farfán su vínculo con el gobernador Gustavo Sáenz. Ambos dirigentes, de todos modos, mantienen distancia de Nación.

Una tercera facción, a cargo del docente universitario Rubén "Chato" Correa, se desligó de la compulsa con críticas a ambos contendientes y desistió de participar en el proceso del domingo.

El futuro del gobierno salteño es un misterio. Sáenz pretende pelear por la reelección, aunque no está definido si podrá hacerlo. El gobernador cursa su segunda mandato y no podría buscar un tercero. Sin embargo, se ampara en la reforma constitucional que impulsó en 2021 para dar la disputa. La última palabra la tendrá la Justicia.