¿Cuánto ganás si invertís $325.000 en un plazo fijo de 30 días?

Al haber diferencias en las tasas el capital ganado puede variar dependiendo el canal de contratación.

Plazo fijo: esto se gana si se invierte $325.000 a 30 días. Depositphotos

Los plazos fijos volvieron a ser una opción preferida entre los ahorristas argentinos en un contexto económico marcado por la incertidumbre. La búsqueda de alternativas seguras y con rendimientos previsibles llevó a muchos a analizar diariamente las tasas de interés que ofrecen los bancos. Un pequeño ajuste en los porcentajes puede hacer una diferencia notable en la rentabilidad final, por lo que comparar opciones se transformó en una práctica esencial para quienes buscan proteger su capital.

La posibilidad de constituir un plazo fijo desde casa, incluso en entidades donde el usuario no es cliente, abrió nuevas oportunidades y fomentó la competencia entre las instituciones financieras. Los bancos adaptaron sus estrategias para atraer depósitos, ofreciendo tasas diferenciadas según el canal de contratación —presencial o digital—.

inversiones plazo fijo Depositphotos La diferencia de invertir en un plazo fijo en sucursal y en homebanking Las tasas de interés para plazos fijos tradicionales a 30 días varían según la entidad y el medio de constitución. Los bancos públicos y privados más grandes suelen mantener porcentajes similares, mientras que las entidades digitales o más pequeñas pueden ofrecer rendimientos más altos para captar clientes.

Un detalle clave es que los plazos fijos contratados por homebanking suelen ofrecer tasas más altas que los realizados en sucursal. El Banco Nación puede pagar un 20,50% en ventanilla, pero subir al 26,00% si la operación se hace de manera electrónica. Esta diferencia, aunque pueda parecer mínima, impacta directamente en los intereses generados al final del plazo.

Cuánto se gana al invertir $325.000 en un plazo fijo de 30 días Si invertís $325.000 en un plazo fijo a 30 días, los intereses ganados dependerán del canal elegido:

En sucursal (con una TNA del 20,50%): Intereses ganados: $5.476,03 . Monto total al vencimiento: $330.476,03.

En homebanking (con una TNA del 26,00%): Intereses ganados: $6.945,21. Monto total al vencimiento: $331.945,21. La Tasa Efectiva Anual (TEA) también varía según el canal: 22,54% en sucursal.

29,34% en homebanking.

