Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, miércoles 28 de enero + Seguir en









Las entidades mantienen diferencias en rendimientos y condiciones, mientras los ahorristas comparan opciones para proteger sus pesos a corto plazo.

Cómo están los números hoy para los ahorristas argentinos Depositphotos

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan un resguardo clásico para sus pesos, sin sobresaltos ni vueltas raras. En un contexto donde las variables económicas cambian rápido, muchos ahorristas miran las tasas día a día, casi como quien chequea el clima antes de salir.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este miércoles 28 de enero, los principales bancos del país sostienen esquemas similares en la operatoria, aunque con matices en los rendimientos y en las condiciones según el canal elegido. No es lo mismo constituir un plazo fijo en una sucursal que hacerlo de manera digital, y esa diferencia pesa.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo hoy: así están las tasas este 28 de enero En la jornada de este miércoles 28 de enero, las tasas de plazo fijo tradicionales se mueven dentro de un rango que los bancos vienen sosteniendo desde hace semanas. Las entidades grandes suelen ofrecer rendimientos más parejos, mientras que bancos medianos o digitales buscan captar depósitos con tasas un poco más atractivas.

Una de las claves está en la modalidad online. Según la información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los plazos fijos constituidos por home banking o aplicación suelen pagar mejor que los presenciales.

plazo fijo inversiones Depositphotos Los porcentajes de Tasas Nominales Anuales (TNA) de las principales entidades bancarias del país son estos, según los datos del Banco Central:

Banco de la Nación Argentina : 27%

Banco Santander : 23%

Banco Galicia : 24%

BBVA : 24%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 27%

Banco Credicoop : 25%

ICBC : 23,5%

Banco Macro : 27,5%

Banco Ciudad: 23%