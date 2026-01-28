Con las tasas en alza, ¿cuánto ganás si invertís $300.000 en un plazo fijo?

El rendimiento cambia según el canal elegido y eso marca la diferencia en el resultado final del dinero depositado.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciónes de ahorro más elegidas.

En momentos donde cuidar el dinero se vuelve una prioridad , muchas personas eligen las opciones más previsibles del sistema financiero. Entre ellas, el plazo fijo sigue teniendo su lugar como una alternativa simple, clara y con un buen rendimiento al corto plazo.

El secreto para tener éxito con esta inversión está en entender cómo influyen las tasas y el canal elegido al momento de constituirlo. Aunque el monto y el plazo sean iguales, el resultado final puede variar y es importante para quienes intentan sacarle un mayor provecho a la operación.

Los bancos ofrecen distintas condiciones, según la forma en la que se haga la operación. Al constituir un plazo fijo de manera presencial en una sucursal, la Tasa Nominal Anual queda cerca del 20,50% , con una Tasa Efectiva Anual cercana al 22,54% .

Pero, cuando la inversión se hace a través de canales digitales , como el homebanking o las plataformas online, el rendimiento mejora. En ese caso, la TNA alcanza el 27,00% y la TEA se ubica alrededor del 30,61% .

Esta diferencia se debe una estrategia habitual de las entidades financieras, que buscan incentivar el uso de canales electrónicos . Para el ahorrista, esto implica la posibilidad de obtener más intereses sin cambiar ni el capital ni el plazo. Ambas modalidades mantienen la duración básica de 30 días y garantizan desde el inicio cuánto dinero se recibirá al vencimiento.

Cuánto ganarías si invertís hoy $300.000 en un plazo fijo

Con un capital inicial de $300.000 y un plazo de 30 días, el resultado depende directamente del canal elegido. Si la inversión se hace en una sucursal, los intereses generados van a ser de $5.054,79. Al finalizar el período, el monto total disponible será de $305.054,79.

Pero en el caso de optar por el homebanking, el rendimiento mejora. Los intereses alcanzan los $6.657,53, lo que eleva el total a cobrar a $306.657,53. La diferencia entre una modalidad y otra supera los $1.600 en un mes. Esto muestra la importancia de comparar condiciones antes de confirmar la operación.

Además, el acceso digital permite hacer todo el proceso sin traslados ni trámites presenciales, algo valorado por muchas personas.