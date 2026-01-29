Plazo fijo: a cuánto operan los principales bancos hoy, jueves 29 de enero + Seguir en









Rendimientos vigentes en entidades financieras, diferencias según canal digital, montos mínimos y contexto monetario actual.

La herramienta de ahorro que los minoristas siguen eligiendo

El interés por las colocaciones tradicionales volvió a ganar espacio entre quienes buscan alternativas conservadoras para resguardar pesos. En un escenario marcado por cambios frecuentes en variables macroeconómicas, el seguimiento diario de las tasas se volvió casi una rutina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El plazo fijo continúa siendo una de las opciones más elegidas dentro del sistema financiero argentino. Su atractivo está ligado a previsibilidad básica, simplicidad operativa y la posibilidad de constituirlo de forma online, sin moverse de casa y con montos accesibles.

inversiones plazo fijo Depositphotos Aun así, no todas las propuestas son iguales. Las diferencias entre entidades, canales de contratación y perfiles de clientes generan un mapa variado que conviene mirar con atención antes de inmovilizar el dinero por 30 días o más.

Plazo fijo hoy: así están las tasas este 29 de enero Las tasas de los plazos fijos tradicionales varían según cada entidad financiera y se actualizan con frecuencia. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica un cuadro comparativo con los rendimientos ofrecidos, tanto para clientes como para no clientes, lo que permite tener una referencia clara del mercado.

En líneas generales, los bancos de mayor tamaño suelen ofrecer rendimientos similares entre sí, mientras que algunas entidades privadas más chicas o digitales buscan captar depósitos con tasas levemente superiores. Esa diferencia puede parecer menor, pero en colocaciones grandes empieza a notarse.

plazo fijo inversiones Depositphotos Los porcentajes de Tasas Nominales Anuales (TNA) correspondientes a este jueves 29 de enero son los siguientes: Banco de la Nación Argentina : 27%

Banco Santander : 23%

Banco Galicia : 24%

BBVA : 24%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 27%

Banco Macro : 27,5%

Banco Credicoop : 25%

ICBC : 23,5%

Banco Ciudad: 23%

Depositphotos

Temas Plazo fijo