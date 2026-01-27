Cuánto podés ganar, si invertís $150.000 en un plazo fijo + Seguir en









Esta alternativa bancaria te permite calcular el rendimiento con anticipación y elegir entre opciones presenciales o digitales según la tasa.

El plazo fijo es una de las alternativas de ahorro más elegida por los argentinos.

Guardar los pesos en el banco sigue siendo una de las decisiones más elegidas por quienes buscan previsibilidad. Entre las opciones de ahorro que existen, el plazo fijo es el más elegido por tener sus reglas claras, plazos definidos y el beneficio de conocer el resultado desde el principio.

En un contexto económico donde los precios no paran de crecer, muchas personas buscan invertir sin riesgos. El truco está en comparar tasas y canales, ya que no todas las modalidades ofrecen el mismo rendimiento, incluso cuando el tiempo y el capital son iguales.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Las tasas de los plazos fijos en sucursal y en homebanking Los bancos aplican distintos porcentajes según la forma elegida para realizar la operación. Cuando el depósito se hace de manera presencial, la tasa nominal anual suele ser más baja que en la modalidad digital.

Para un plazo de 30 días, la tasa anual en sucursal ronda el 20,50%, con una tasa efectiva anual cercana al 22,54%. Pero por el otro lado, al optar por el canal electrónico, el porcentaje sube: la TNA alcanza el 27% y la TEA se aproxima al 30,61%.

Esta diferencia se debe una política habitual del sistema financiero, que busca incentivar el uso de plataformas online. El trámite digital reduce costos operativos y acelera procesos, motivo por el cual las entidades ofrecen mejores condiciones a quienes eligen esa vía.

Cuánto se gana si se invierte $150.000 en un plazo fijo Al llevar estos porcentajes a números concretos, el resultado muestra una brecha notable. Con un capital inicial de $150.000 y un plazo de 30 días, el rendimiento cambia según dónde se realice la operación. Si el depósito se constituye en sucursal, los intereses generados alcanzan los $2.527,40. Al finalizar el período, el cliente recibe un total de $152.527,40. En el caso del homebanking, el escenario mejora. Con la tasa más alta, los intereses suben a $3.328,77 en el mismo lapso. El monto final llega a $153.328,77. La diferencia puede parecer menor en un mes, pero se vuelve relevante para quienes repiten la operación de manera consecutiva.

