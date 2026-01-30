Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, viernes 30 de enero + Seguir en









Rendimientos vigentes según entidad y canal digital, con diferencias clave entre bancos y un contexto que obliga a seguir las tasas de cerca.

El plazo fijo sigue siendo la herramienta que más eligen los ahorristas argentinos. Depositphotos

El plazo fijo volvió a quedar bajo la lupa de los ahorristas. En un escenario económico cambiante, donde cada movimiento cuenta, mirar cómo están las tasas día a día se transformó casi en una costumbre. No es solo curiosidad: una mínima variación puede modificar el rendimiento final.

Aunque no promete ganancias extraordinarias, este instrumento sigue siendo elegido por quienes buscan previsibilidad y bajo nivel de riesgo. La posibilidad de constituirlo de manera online, incluso en bancos donde no se es cliente, amplió el juego y sumó competencia entre entidades.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo hoy: así están las tasas este 30 de enero Las entidades financieras muestran rendimientos distintos para el plazo fijo tradicional a 30 días, el más elegido. Los bancos públicos y privados de mayor peso suelen agruparse en valores similares, mientras que entidades digitales o de menor tamaño buscan atraer depósitos con tasas algo más altas.

El canal de constitución también marca diferencia. En general, el plazo fijo online paga mejor que el presencial. Es una estrategia clara para reducir costos y fomentar operaciones digitales. En algunos casos, esa brecha no es menor y termina inclinando la balanza.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Los porcentajes de las Tasas Nominales Anuales (TNA) de los principales bancos del país son los siguientes:

Banco de la Nación Argentina : 26%

: 26% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 24%

: 24% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 27%

: 27% BBVA : 22%

: 22% Banco Credicoop : 25%

: 25% Banco Macro : 27%

: 27% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

