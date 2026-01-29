Siguen subiendo las tasas: ¿cuánto ganás si invertís $200.000 en un plazo fijo?

El plazo fijo es una de las alternativas preferidas por aquellos ahorristas que buscan resguardar su capital frente a un escenario de inflación persistente. Se trata de un instrumento financiero que brinda seguridad y previsibilidad, aunque su rendimiento no siempre logra ganarle a la suba de los precios.
Hay una diferencia notable en los rendimientos dependiendo del canal que se use para efectuar la operación.
En enero de 2026, las entidades bancarias ofrecen distintas tasas de interés, lo que permite a los inversores comparar opciones y analizar cuál resulta más conveniente para maximizar sus rendimientos.
Cómo están las tasas de los plazos fijos para sucursal y homebanking
Si bien cada banco define sus propias tasas, las entidades fomentan el uso de los canales digitales, que resultan más rápidos y seguros que realizar el trámite de manera presencial en una sucursal. Este incentivo se refleja en tasas de interés más elevadas para los plazos fijos a través del homebanking.
Las tasas actuales son las siguientes:
Si la operación se realiza a través del homebanking, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 26%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 29,34%.
Si la operación se realiza a través de sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 20,50%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 22,54%.
Lo que ganarías si invertís $200.000 en un plazo fijo
Según el canal de la inversión, varían los resultados al invertir $200.000 en un plazo fijo:
Desde homebanking
Si se realiza la inversión a plazo fijo por homebanking, se fija un un interés de $4.273,97 y un retorno total de $204.273,97.
Por sucursal
Por el otro lado, si se lleva a cabo la operación por sucursal, se crea un interés de $3.369,86 y un monto total de $203.369,86.
