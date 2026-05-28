Mercados: los fondos ETF del mundo a un paso de los u$s22 billones

Según cálculos privados los activos de los ETF alcanzaron un nuevo récord mundial en abril. Los inversores se volcaron a los fondos de renta variable el mes pasado. La industria global de ETF sigue muy concentrada en tres manos.

Durante abril, la industria global de los ETF registró entradas netas de 218.970 millones de dólares, lo que eleva las entradas netas acumuladas en lo que va del año a la cifra récord de 856.380 millones de dólares,

La llamada industria de los fondos ETF alcanzó un nuevo hito: los activos de los ETF se dispararon hasta alcanzar la cifra récord de 21,91 billones de dólares a nivel mundial. Durante abril, la industria global de los ETF registró entradas netas de 218.970 millones de dólares, lo que eleva las entradas netas acumuladas en lo que va del año a la cifra récord de 856.380 millones de dólares, según datos recogidos por la consultora ETFGI de patrocinadores de ETF/ETP, bolsas, presentaciones regulatorias, Thomson Reuters/Lipper, Bloomberg y otras fuentes públicas. Con la performance de abril pasado se encadena el 83 mes consecutivo de entradas netas de capital positivas para la industria. De modo que, parte del boom que sostiene a los mercados, en particular a la renta variable, tiene algún correlato en la performance de los fondos ETF del mundo. O sea, si persiste cierto clima de burbuja, sea en la inteligencia artificial (IA) y en todo el espinel tecnológico, alguna responsabilidad les cabe a los gestores de los fondos ETF .

Con lo acontecido en abril, los activos globales de los ETF superaron el máximo anterior de 21,24 billones de dólares de febrero pasado. Los activos han aumentado un 10,5% en lo que va del año, desde los 19,84 billones de dólares a finales de 2025. Además, también las entradas de capital ya alcanzaron un récord histórico en lo que va del año, dado que ascienden a 856.380 millones de dólares, superando significativamente los máximos anteriores de 620.540 millones de dólares (2025) y 467.690 millones de dólares (2024).

Otro rasgo distintivo del panorama de la industria global de fondos ETF es que iShares continúa siendo el mayor proveedor en términos de activos, con 6,06 billones de dólares, detrás la gente de Vanguard ocupa el segundo lugar con 4,69 billones de dólares, seguido por State Street SPDR ETFs con 2,16 billones de dólares. De modo que los tres principales proveedores de ETF a nivel mundial , de un total de 1.004, representan el 59% de los activos gestionados por los ETF del mundo, mientras que los 1.001 proveedores restantes tienen cada uno menos del 5% de cuota de mercado.

Por un lado, el índice S&P 500 subió un 10,49% acumulando un alza del 5,7% en lo que va de 2026. Por su parte, los mercados desarrollados fuera de EEUU ganaron un 9,44%, lo que eleva su rentabilidad en lo que va del año al 9,63%, y dentro de estos mercados las mayores ganancias se registraron en Corea (+38,29%) y Luxemburgo (+14,27%). Mientras que los mercados emergentes avanzaron un 10,53% durante el mes y acumulan un alza del 7,39% en lo que va del año, con Taiwán (+26,59%) y Egipto (+21,84%) a la cabeza del rendimiento.

La industria global de ETF contaba con 16.605 ETF, con 32.401 cotizaciones y activos por valor de 21,91 billones de dólares, procedentes de 1.004 proveedores que cotizaban en 86 bolsas de valores en 66 países. Pero a nivel de los proveedores de los ETF, la industria global de ETF seguía estando altamente concentrada en un pequeño número de proveedores dominantes, con iShares de BlackRock a la cabeza con un 27,7% de cuota de mercado, seguido de Vanguard con una cuota de mercado de 21,4% y State Street Investment Management SPDR ETFs con el 9,9% (estas tres empresas representan casi un 60% del total de activos globales de ETF), lo que subraya la ventaja de escala y el liderazgo consolidado en la cima del mercado.

Desde ETFGI destacan que los datos recientes sobre flujos de inversión ponen de manifiesto la creciente competitividad entre los principales proveedores de ETF: Vanguard, con 229 ETF, lideró las entradas netas de abril con 60.400 millones de dólares y 209.100 millones de dólares en lo que va del año, superando por poco a iShares, que, con 1.299 ETF, captó 50.400 millones de dólares en abril y 194.600 millones de dólares en lo que va del año. Mientras que State Street, con 329 ETF, atrajo 32.100 millones de dólares en abril y 57.300 millones de dólares en lo que va del año.

Si bien iShares continúa liderando en activos totales, el impulso sostenido de Vanguard se concentra en un número mucho menor de ETF, lo que pone de manifiesto un cambio más amplio en el sector, ya que los inversores se decantan cada vez más por soluciones de ETF escalables y de bajo costo, advierten desde la consultora londinense.

Con relación a las nuevas entradas, durante abril, los ETF que captaron un flujo neto positivo de 218.970 millones de dólares, muestran que los ETF de renta variable lideraron los flujos, atrayendo 124.750 millones de dólares, lo que eleva las entradas acumuladas en lo que va del año a 362.370 millones de dólares, muy por encima de los 297.480 millones de dólares registrados en abril de 2025. Por su parte, los ETF de renta fija registraron entradas netas de 37.020 millones de dólares en abril, lo que eleva las entradas acumuladas en lo que va del año a 156.190 millones de dólares, superando también los 98.190 millones de dólares registrados en el mismo período del año anterior.

Mientras que los ETF de materias primas registraron entradas netas de 4.210 millones de dólares durante el mes, lo que eleva las entradas acumuladas en lo que va del año a 20.840 millones de dólares, por debajo de los 32.410 millones de dólares registrados en abril de 2025. Por otro lado, los ETF activos continuaron experimentando una fuerte demanda, captando 67.020 millones de dólares en abril y alcanzando los 311.660 millones de dólares en entradas acumuladas en lo que va del año, una cifra significativamente superior a los 176.440 millones de dólares registrados en abril de 2025.

Las principales entradas de capital pueden atribuirse a los 20 principales ETF por nuevos activos netos, que en conjunto captaron 107.940 millones de dólares en abril, donde el ETF Vanguard S&P 500 captó 25.310 millones de dólares por sí solo. Mientras que, por el lado de los ETP, las mayores entradas de capital pueden atribuirse a los 10 principales ETP por nuevos activos netos, que en conjunto captaron 7.940 millones de dólares en abril, donde el iShares Bitcoin Trust se destacó al captar 2.010 millones de dólares.

Cabe distinguir entre los ETF que suelen ser fondos indexados abiertos que ofrecen transparencia diaria de la cartera, se cotizan y negocian en bolsas como las acciones en el mercado secundario, y utilizan un proceso único de creación y reembolso para las transacciones primarias. Mientras que los ETP son otros productos que tienen similitudes con los ETF en la forma en que se negocian y liquidan, pero no utilizan una estructura de fondo mutuo. Ocurre que la utilización de otras estructuras, como fideicomisos de otorgante, sociedades, pagarés y recibos de depósito, por parte de los ETP puede generar diferentes implicaciones fiscales y regulatorias para los inversores en comparación con los ETF, que son fondos.