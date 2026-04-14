Cuánto sale el servicio de lavandería para acolchados y camperas pesadas: preparate para el frío

Estos elementos de invierno suelen no lavarse con tanta frecuencia, pero es necesario hacerlo de vez en cuando.

Mantener limpios los acolchados no es solo una cuestión estética, sino también de salud . Estas prendas acumulan polvo, humedad y microorganismos tanto del hogar como del exterior que pueden afectar la calidad del descanso si no se higienizan correctamente. A diferencia de la ropa diaria, los acolchados y camperas pesadas requieren cuidados especiales.

Muchas veces, su lavado en casa resulta difícil, lo que lleva a optar por servicios de lavandería especializados . En este contexto, conocer cada cuánto lavarlos y cuánto cuesta el servicio se vuelve clave para organizar su mantenimiento sin afectar el bolsillo, especialmente durante las temporadas de frío.

Los especialistas recomiendan lavar los acolchados al menos dos veces al año , preferentemente al inicio y al final de la temporada invernal. Esto permite eliminar la acumulación de polvo y ácaros que se genera con el uso continuo. En casos donde hay alergias, mascotas o alta humedad en el ambiente, puede ser necesario aumentar la frecuencia de lavado.

Todo lo que tenés que saber para que tu acolchado no junte ácaros.

Dichas condiciones favorecen la proliferación de microorganismos que afectan la salud respiratoria. Además, es importante ventilar el acolchado regularmente y utilizar fundas protectoras, lo que ayuda a prolongar su limpieza y reducir la necesidad de lavados más frecuentes.

Las camperas de abrigo no requieren lavados tan frecuentes como otras prendas, ya que un exceso puede deteriorar sus materiales y reducir su capacidad térmica. En general, se recomienda lavarlas una o dos veces por temporada . Si la campera se usa todos los días o está expuesta a suciedad visible, manchas o transpiración, puede ser necesario adelantar el lavado.

Sin embargo, lo ideal es evitar hacerlo innecesariamente. En el caso de camperas técnicas o de pluma, el cuidado debe ser aún mayor, debido a que su relleno puede apelmazarse si no se seca correctamente, afectando su funcionalidad.

Lavar acolchados Un acolchado sin lavar puede juntar ácaros y ser perjudicial para la salud. Imagen: Freepik

Precio del servicio de lavandería para estas prendas de invierno

En abril de 2026, el servicio de lavandería para prendas voluminosas en Argentina presenta precios diferenciados según tamaño y complejidad. A diferencia del lavado común, estas piezas se cobran por unidad debido al espacio que ocupan y los procesos especiales que requieren.

Los acolchados de 1 y 2 plazas tienen un costo que oscila entre $15.000 y $22.000, mientras que los tamaños queen y king pueden llegar a valores de entre $22.000 y $30.000. En el caso de los edredones de pluma, el precio puede incrementarse entre un 20% y un 30% debido al tratamiento especial.

Por su parte, las camperas pesadas tienen un costo de lavado y secado que ronda entre $10.000 y $18.000. Las camperas técnicas o de pluma suelen ubicarse en el rango más alto debido a los cuidados adicionales que requieren.

Detalles y características del servicio

El servicio de lavandería para estas prendas incluye un tratamiento integral que va más allá del lavado básico. En primer lugar, se realiza una inspección manual para detectar y tratar manchas específicas en zonas críticas como cuellos, puños o bordes.

El secado es una de las etapas más importantes, especialmente en acolchados y camperas de pluma. Se utilizan ciclos de aire caliente a baja temperatura y larga duración para asegurar que el relleno quede completamente seco y evitar olores a humedad.

Finalmente, muchas lavanderías ofrecen un acabado con suavizantes industriales y perfume de larga duración. Además, es común que incluyan retiro y entrega a domicilio en pedidos grandes, con tiempos de entrega que suelen variar entre 24 y 72 horas según la demanda.