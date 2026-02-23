El mensaje de Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños: "Nunca imaginé llegar a los 99" + Seguir en









La histórica diva de los almuerzos se prepara para celebrar esta noche junto a familiares y amigos.

Mirtha Legrand se prepara para celebrar su cumpleaños. NA

Hoy 23 de febrero, Mirtha Legrand esta cumpliendo 99 años y planea un festejo íntimo que, como cada año, tendrá lugar en la residencia de su hija Marcela Tinayre en Barrio Parque.

Entre los invitados se encuentran Susana Giménez, Adrián Suar y Pablo Codevila, quienes se sumarán a la mesa para homenajear a la conductora. La organización del evento está a cargo de Ramiro Arzuaga, el colaborador de Mirtha que hace más de 10 años es el encargado coordinar todos los detalles del evento.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre su cumpleaños Antes la celebración de esta noche, la diva habló con Tato Young en Radio Mitre. “Ni me he dado cuenta que he llegado a esta edad. Es impresionante”, dijo Mirtha. Después, reflexionó: “Lo importante es llegar y estar bien, tener buena salud, que gracias a Dios la tengo. Así que todas las mañanas cuando me despierto digo: ‘Ay, qué suerte, veo el sol, estoy viva’”.

Feliz, la Chiqui le dio un consejo a los oyentes: “Y estoy no solo viva, que mi cerebro está bien. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que hay que trabajar. No hay que dejarse estar sentada en un sillón mirando televisión. Hay que ser activo, hay que trabajar en lo que sea. Nunca dejé de trabajar, Nunca. Desde los 14 años. Mirá, toda la vida”.

Acerca de su festejo de esta noche, Mirtha contó: “Muy apurada porque me están esperando. Mi cumpleaños lo festejo a la noche. Ahora estoy contestando el teléfono que no para de sonar. Y estoy leyendo todas las tarjetas de las flores que me mandan. Mi casa está llena de flores, rosas de todos los colores”.

“Así que estoy muy emocionada con lo que está pasando. Primero que nunca imaginé llegar a los 99. Vos sabés que fui cumpliendo sin darme cuenta”, agregó muy feliz.

