Plazo fijo en julio: cuánto ganás si depositás $800.000 a 30 días con las tasas actuales

La calculadora oficial del Banco Nación muestra que operar online rinde mejor, con un rendimiento superior y mayor beneficio a lo largo del mes.

Se actualizaron las tasas de interés de los bancos para depósitos online.

En julio 2026, los plazos fijos siguen ocupando un lugar central entre las alternativas de ahorro más utilizadas por los argentinos.

A pesar del crecimiento de otras opciones financieras, muchas personas siguen optando por estas operaciones debido a su simplicidad , previsibilidad y bajo nivel de riesgo .

A continuación, conocé cuánto ganarías con un depósito de $800.000 a 30 días , tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA) del Banco Nación.

El Banco Nación se posiciona como una de las entidades más consultadas, ya que ofrece diferentes alternativas para quienes buscan depositar su dinero de manera segura y con respaldo estatal.

De acuerdo con el simulador oficial, una inversión de $800.000 a 30 días puede generar diferentes rendimientos según el canal elegido para la operación.

Si la colocación se realiza de manera presencial en una sucursal, la TNA es del 15,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) de 16,65%. Bajo este esquema, al cumplirse el mes, recibirás $10.191,78 de intereses, alcanzando un total de $810.191,78.

En cambio, si se lleva a cabo de forma electrónica, ya sea a través de home banking o la app móvil de la firma, la rentabilidad mejora. La TNA asciende al 19% y la TEA llega al 20,75%. Esto significa que la ganancia será de $12.493,15, con un monto final de $812.493,15.

La diferencia entre ambos canales se explica por la política del banco de incentivar las operaciones digitales, que resultan más rápidas y reducen costos operativos.

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Porcentajes de las tasas en los principales bancos

De acuerdo con el sitio web oficial del Banco Central, las tasas nominales anuales (TNA) para colocaciones online a 30 días en las principales entidades son: