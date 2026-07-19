En julio 2026, los plazos fijos siguen ocupando un lugar central entre las alternativas de ahorro más utilizadas por los argentinos.
Plazo fijo en julio: cuánto ganás si depositás $800.000 a 30 días con las tasas actuales
La calculadora oficial del Banco Nación muestra que operar online rinde mejor, con un rendimiento superior y mayor beneficio a lo largo del mes.
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A pesar del crecimiento de otras opciones financieras, muchas personas siguen optando por estas operaciones debido a su simplicidad, previsibilidad y bajo nivel de riesgo.
A continuación, conocé cuánto ganarías con un depósito de $800.000 a 30 días, tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA) del Banco Nación.
Plazo fijo: cuánto gano si invierto $800.000 a 30 días
El Banco Nación se posiciona como una de las entidades más consultadas, ya que ofrece diferentes alternativas para quienes buscan depositar su dinero de manera segura y con respaldo estatal.
De acuerdo con el simulador oficial, una inversión de $800.000 a 30 días puede generar diferentes rendimientos según el canal elegido para la operación.
Si la colocación se realiza de manera presencial en una sucursal, la TNA es del 15,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) de 16,65%. Bajo este esquema, al cumplirse el mes, recibirás $10.191,78 de intereses, alcanzando un total de $810.191,78.
En cambio, si se lleva a cabo de forma electrónica, ya sea a través de home banking o la app móvil de la firma, la rentabilidad mejora. La TNA asciende al 19% y la TEA llega al 20,75%. Esto significa que la ganancia será de $12.493,15, con un monto final de $812.493,15.
La diferencia entre ambos canales se explica por la política del banco de incentivar las operaciones digitales, que resultan más rápidas y reducen costos operativos.
Porcentajes de las tasas en los principales bancos
De acuerdo con el sitio web oficial del Banco Central, las tasas nominales anuales (TNA) para colocaciones online a 30 días en las principales entidades son:
- Banco de la Nación Argentina: 19%
- Banco Galicia: 17,5%
- BBVA: 18,25%
- Banco Santander: 16%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- Banco Macro: 18,75%
- ICBC: 17,2%
- Banco Ciudad: 17%
- Banco Patagonia: 16%
- Banco Credicoop: 17,5%
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