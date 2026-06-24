Cuánto se obtiene al invertir $2.000.000 en un plazo fijo de 30 días

Con las tasas vigentes en junio, un depósito de dos millones de pesos genera ganancias diferentes, según el canal elegido.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos que buscan obtener rendimientos, sin asumir grandes riesgos . Aunque las tasas se encuentran lejos de los niveles registrados durante los períodos de mayor inflación , miles de ahorristas siguen recurriendo a esta alternativa para preservar parte de su capital y obtener una ganancia mensual.

Para quienes disponen de $2.000.000 y evalúan colocarlos durante 30 días, resulta importante conocer cuánto dinero recibirán al vencimiento y cómo se compara esta alternativa frente a otras opciones disponibles en el mercado.

en ese caso, la entidad ofrece una TNA del 19,00%. Con la misma inversión inicial de $2.000.000 y un período de 30 días, la ganancia asciende a $31.232,88. El monto final acreditado al vencimiento alcanza los $2.031.232,88

La diferencia entre ambas modalidades supera los $5.700, motivo por el cual cada vez más usuarios optan por realizar la constitución del depósito de manera electrónica. La brecha entre tasas responde a una estrategia implementada por varias entidades financieras para incentivar la utilización de canales digitales y reducir costos operativos asociados a la atención presencial.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Plazo fijo tradicional vs. billeteras virtuales: ¿Conviene invertir en junio?

La competencia entre los depósitos bancarios y las billeteras virtuales se intensificó durante los últimos años. Mientras que el plazo fijo obliga a inmovilizar el capital durante un período determinado, las billeteras permiten disponer de los fondos en cualquier momento, sin necesidad de esperar al vencimiento de una colocación.

La principal ventaja del plazo fijo sigue siendo la previsibilidad. Desde el momento en que se constituye la inversión, el ahorrista conoce exactamente cuánto dinero cobrará al finalizar el período acordado. No existen variaciones diarias, ni fluctuaciones derivadas del comportamiento del mercado. Las billeteras virtuales, en cambio, suelen ofrecer rendimientos variables. Las tasas pueden modificarse con frecuencia según las condiciones financieras.

Otro punto es la liquidez. Quien deposita dinero en un plazo fijo tradicional, no puede retirarlo antes del vencimiento sin perder la operación. Las cuentas remuneradas permiten utilizar el dinero cuando sea necesario.

También existen diferencias en la forma de acreditar los intereses. Mientras que el plazo fijo paga todo el rendimiento al vencimiento, las billeteras suelen generar ganancias diarias que se incorporan automáticamente al saldo disponible. En cualquier caso, resulta fundamental comparar las tasas vigentes antes de tomar una decisión, ya que las condiciones pueden cambiar con frecuencia.

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Cómo simular y constituir tu plazo fijo a 30 días en el banco

La mayoría de las entidades financieras permite calcular el rendimiento estimado mediante simuladores disponibles en sus sitios web. En el caso del Banco Nación, el usuario puede ingresar el monto que desea invertir, seleccionar el plazo de colocación y visualizar automáticamente el rendimiento proyectado según la tasa vigente.

Para constituir un plazo fijo electrónico es necesario contar con una caja de ahorro o cuenta bancaria habilitada y acceso a home banking. El procedimiento generalmente consiste en ingresar al sistema, seleccionar la opción de inversiones, elegir plazo fijo tradicional, indicar el importe, establecer la cantidad de días y confirmar la operación.

Una vez completado el proceso, el dinero queda inmovilizado hasta la fecha de vencimiento y el banco emite un comprobante con todos los datos de la colocación. Al finalizar el período pactado, el capital y los intereses se acreditan automáticamente en la cuenta asociada. Quienes prefieren la modalidad presencial también pueden realizar la operación en una sucursal bancaria, aunque en muchos casos las tasas ofrecidas resultan inferiores a las disponibles por canales digitales.