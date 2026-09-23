Malas noticias para Lionel Scaloni: Juan Foyth y Thiago Almada fueron desafectados para los amistosos + Agregar ámbito en









Los campeones del mundo en Qatar 2022 no van a poder jugar por molestias que arrastraron en los últimos partidos con sus respectivos clubes, aunque sí estarán presentes en la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

Thiago Almada y Juan Foyth no jugarán en la Selección argentina durante esta fecha FIFA.

Tanto Juan Foyth como Thiago Almada comenzaron a sentir molestias en la última semana previa a tener que volver a calzarse la camiseta de la Selección argentina, y este miércoles la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que ambos quedaron desafectados para los partidos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, aunque estarán en este último para presenciar la despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental.

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Pese a estas bajas, hasta el momento Lionel Scaloni no tiene en mente hacer cambios en la lista de convocados, debido a que igualmente armó una extensa planilla para ir rotando a los jugadores y que todos puedan sumar minutos en esta fecha FIFA. Gracias a esto, Matías Soulé y Franco Mastantuono podrán tener más protagonismo ante la ausencia de Almada, mientras que Agustín Giay hará lo mismo en lugar de Foyth.

Almada se lesionó en un partido, mientras que Foyth en el entrenamiento. Cuál fue la lesión de Almada El jugador de River sufrió una lesión particular en el último encuentro ante Huracán. A los 6 minutos del primer tiempo se tiró al piso y pidió el cambio, luego de hacer un fuerte pase en profundidad para Gonzalo Montiel.

Finalmente, los estudios arrojaron que sufrió un desgarro grado 1 en el cuádriceps de su pierna derecha, el cual lo mantendrá al margen de las canchas hasta que el Millonario vuelva a jugar, en tres semanas. A falta de confirmación oficial por parte de la AFA, el encuentro contra Sarmiento está estipulado para el 7 de octubre a las 19.30, en el Estadio Eva Perón de Junín.

Almada contra Huracán. Por otro lado, uno de los que parecía que estaba cerca de perderse la citación era Tobías Andrada, quien también tuvo que salir en el primer tiempo del partido del último domingo ante el Globo, y entre lágrimas, pero resultó tan solo un golpe del que se venía aquejando unos partidos atrás y continúa disponible para ser utilizado por Scaloni.

Foyth, ausente por precaución El exlateral de Estudiantes de La Plata había sufrido una molestia física en un entrenamiento luego del partido contra el Alavés, el 28 de agosto. De esta manera, el jugador del Villarreal comenzó a hacer trabajos diferenciados aunque no revelaron cuál era la zona que lo aquejaba. Cabe recalcar que Foyth sufrió la rotura de su tendón de aquiles a comienzos de este año y se perdió el Mundial 2026 con la Selección argentina. Además, volvió a jugar hace dos meses, por lo que desde el Submarino Amarillo decidieron que lo mejor era que no participara de esta citación. Juan Foyth volverá a jugar en el corto plazo. NA De todos modos, tanto Foyth como Almada estarán presentes contra Benín por la despedida de Messi de la Albiceleste, y también estarán acompañados por otros que no disputarán la fecha FIFA: Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, todos presentes en el proceso de Qatar 2022 y tendrán un rol fundamental en la ceremonia del adiós del capitán.