Cuenta DNI ahora suma pagos sin contacto: cuáles son los celulares que se pueden usar y cómo activarlo

El Banco Provincia sumó una nueva herramienta a su billetera digital que permite pagar solo con el celular, sin necesidad de usar efectivo ni tarjetas físicas.

El Banco Provincia incorporó una nueva función con Cuenta DNI , su billetera virtual, que permite realizar pagos sin contacto desde el celular . De esta manera, los usuarios van a poder pagar en los comercios adheridos sin necesidad de utilizar efectivo ni tarjetas físicas.

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La herramienta utiliza tecnología NFC . Con esta modalidad, el usuario solo tiene que acercar el celular al lector del comercio para completar la operación. El objetivo es simplificar las compras, mientras podes acceder a distintos descuentos y promociones disponibles para tarjetas del banco.

En su primera etapa, va a estar solo disponible para tarjetas Visa y dispositivos con sistema operativo Android . Para poder utilizarlo es necesario tener la última versión de la app instalada y activar la función desde el menú de tarjetas.

La nueva herramienta incorporada en Cuenta DNI funciona mediante una tecnología llamada NFC (Near Field Communication) . Es un sistema que permite la comunicación inalámbrica entre dispositivos a corta distancia.

Gracias a este mecanismo, el celular puede actuar como un medio de pago, sin necesidad de escanear ningún QR. Para realizar una compra, los usuarios solo tienen que acercar el teléfono al lector del comercio , sin insertar la tarjeta ni utilizar efectivo.

Esta nueva modalidad le da muchas ventajas al cliente y entre ellas se destacan:

Comodidad: las personas usuarias pueden pagar directamente con su celular, sin billetera ni tarjetas físicas.

Rapidez: solo es necesario acercar el teléfono al lector y listo.

Seguridad: cuenta con validación biométrica y tecnología NFC para proteger los datos.

Beneficios: se accede a las promos y descuentos de Visa en comercios adheridos. Además, pagando con NFC también se obtienen todos los beneficios y descuentos vigentes que hay pagando con tarjetas de crédito físicas de la entidad.

El importante reiterar que uso de esta tecnología además de habilitar el acceso a promociones, las mismas se aplican automáticamente en cada transacción válida. No es necesario realizar ninguna acción adicional para poder gozar de los descuentos.

nfc

Cómo activar el pago sin contacto de Cuenta DNI

Para comenzar a usar los pagos sin contacto desde el celular es necesario activar la función NFC dentro de la aplicación. El proceso lleva solo unos minutos.

Paso 1: ingresar a la app Cuenta DNI

Desde la pantalla principal se debe acceder al menú Otras funcionalidades y seleccionar la opción Tarjetas.

Paso 2: elegir la tarjeta

Dentro de la sección aparecerán las tarjetas disponibles. Se debe seleccionar la tarjeta de débito o crédito que se utilizará para los pagos sin contacto.

Paso 3: activar la función NFC

En el menú de opciones de la tarjeta elegida hay que presionar Activar para pagos NFC.

Paso 4: aceptar los términos y condiciones

Luego se deben leer los términos, marcar la casilla de aceptación y presionar Continuar.

Paso 5: confirmar la identidad

El sistema solicitará validar la identidad del usuario mediante huella digital u otro método de seguridad.

Paso 6: esperar la validación

La aplicación verificará los datos de la tarjeta en pocos segundos. Una vez finalizado el proceso, la tarjeta quedará habilitada para pagos sin contacto.

Después de completar estos pasos, la función queda lista para poder usarla en la próxima compra. Para pagar solo se debe presionar el botón “Pagar con NFC” desde la pantalla principal de la app y acercar el celular al lector del comercio. En caso de ser la primera vez que se utiliza esta modalidad, también va a ser necesario seleccionar Cuenta DNI como aplicación de pago predeterminada en el teléfono.

Cuáles son las promociones a las que se acceden con este método de pago

El nuevo sistema de pagos sin contacto permite acceder a distintos descuentos y reintegros vinculados a tarjetas Visa. Entre las promociones disponibles se encuentran:

100% de reintegro, todos los días, en el pasaje de subte, premetro y colectivos adheridos del AMBA pagando sin contacto (NFC) desde el celular y usando tarjetas Visa Débito emitidas por la entidad. El tope mensual es de $10.000 por tarjeta.

30% de descuento en Coto todos los jueves, sin tope, abonando sin contacto con Visa Débito habilitada para NFC (el descuento se aplica automáticamente en la caja).

10% de reintegro en los comercios gastronómicos del Movistar Arena , con un tope de $5.000 por tarjeta por mes.

20% de descuento todos los días en Mocha Latte y Mocha Frappuccino en Starbucks pagando con Visa sin contacto desde el celu.

Todas estas promociones se acreditan de forma automática en cada transacción válida y están disponibles durante sus respectivos períodos de vigencia.