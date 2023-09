Cumbre de bancos de desarrollo: Goldfajn, ex FMI, y pidió "abordar la pobreza y la desigualdad"

Por su parte, también se hizo presente el Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica en el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Christian Asinelli, quien reconoció que “no alcanza lo que se está haciendo”, en alusión al rol de los bancos de desarrollo en una región que se encuentra atrasada en términos de desarrollo sostenible, frente al mundo industrializado, a costa de las crisis climáticas, pero con las oportunidades emergentes de atravesarlas mediante el avance tecnológico “verde”. “La salida de la pobreza tiene que ser justa, porque tenemos muchos recursos. Si no cerramos las brechas sociales y económicas, lo que hacemos acá no tiene sentido”, afirmó la autoridad de la CAF.

La región está compuesta por 165 millones de habitantes y concentra gran parte de los recursos naturales. Aun así, según Asinelli, sufre un grave problema de repartición de los recursos. “Latinoamérica tiene el 30% del agua dulce, pero hay un problema grave de distribución. Hay que marcar cuáles son las obras que hay que financiar para marcar un impacto, parar inundaciones, sequías e incendios”, determinó.

En el mismo sentido, Natalia Dias, integrante del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), marcó la importancia de “mejorar el marco regulatorio, invertir en infraestructura y flujos financieros.” Según la especialista, “no solamente tiene que ver con aumentar el tamaño de la financiación, sino con cómo se distribuye”. Afirmó que solo el 25% de los flujos del BNDES son destinados a países de bajos recursos. Bajo la misma línea, asegura que los bancos, a través de distintos mecanismos financieros, “como swaps de deuda o de risking”, pueden suministrar asistencia técnica a los proyectos que son difíciles de financiar.

El vicepresidente de Banco de Inversiones Europeo, Ricardo Mourinho Felix, aseguró que los problemas de los próximos 20 años “son diferentes a los de los 70 y 80” porque actualmente se discute la mancomunión entre la obra pública y privada, y no solamente el desarrollo de la infraestructura pública. Para atraer al sector, sugiere “apostar a la creación del mercado de bonos verdes, que a nivel mundial el sector privado confíe en estos bonos” ya que “las tragedias climáticas no solo suceden en el Caribe, tuvimos inundaciones en el centro de Europa, Austria, y ahora España”. Como sus pares, también destacó: “Hay que producir, pero también compartir de forma justa la producción. No hay razón para tener otro país del mundo con rocas para tratar el litio en otras partes, hay que pensar en la maximización del crecimiento”.

Por último, para el desarrollo de los objetivos propuestos en la cumbre, Ana María Ibáñez, vicepresidenta de sectores del BID, destacó la presencia del Estado para la evolución del capital humano: “Si queremos sacar a millones de la pobreza, hay que tomar decisiones a través de políticas estatales, mediante el acceso a la educación y la salud”. Según su diagnóstico, la región es una de las más vulnerables frente al cambio climático. En ese sentido, resaltó con preocupación los efectos del deterioro ambiental en el Caribe: “No sabemos aún cuál será el costo del cambio climático, pero sí vemos el costo del desastre natural en el Caribe, que pierde 3.6% del PIB cada año”.