Funes de Rioja: "El escenario para 2021 es de crecimiento, no sólo rebote"

Daniel Funes de Rioja: La lógica debería ser la del rebote, la recuperación de lo perdido. La incógnita es el grado, la intensidad de acuerdo a las condiciones. Si no nos juega otra mala pasada la pandemia el escenario no es de rebote, es de crecimiento.

P.: ¿De qué otras condiciones depende?

D.F.R.: Hay tres líneas. El rol que se le vaya a dar al sector privado porque hay medidas de avance del Estado y menos margen a la iniciativa privada y este dato no es menor en inversiones de largo plazo. El segundo, las reglas del juego macroeconómicas, la posibilidad del acuerdo con el Fondo. Apoyamos la gestión de Martín Guzmán en este sentido aunque como toda negociación tiene sus márgenes, pero el sentido de la negociación y del equilibrio fiscal es adecuado. La tercera es la política exportadora, la necesidad de reglas de juego estables y no estoy hablando solo de las commodities, también los productos con mayor valor agregado.

P.: ¿Cree que hay distintas miradas dentro del Gobierno sobre el sector privado?

D.F.R.: Si, hay distintas miradas y es bueno conciliarlas. Hay diálogo con el Gobierno, esto no quiere decir que tengamos coincidencias en todos los puntos. Pero el diálogo tiene que llevar a definiciones en líneas de política económica e industrial. Esperamos que el rebote no se transforme en mero rebote, si no que sea el puntapié para el crecimiento.

P.: ¿Hay espacio para industrializar las exportaciones?

D.F.R.: Estoy seguro de que le podemos agregar valor a esa producción primaria, hemos ido creciendo, tuvimos un pico entre 2009 y 2011 y partir de ahí un estancamiento. Hay espacio, hay mercado, hay capacidad para producir, hay tecnología y el interés por el tema comercial de los alimentos argentinos está claro, lo vemos incluso en cada reunión del G-20.

P.: ¿Está en un nivel competitivo el dólar?

D.F.R.: Entre los empresarios industriales no se escucha hablar de problemas de competitividad por el dólar. Si hay ciertas restricciones con respecto a la adquisición de insumos pero no por la competitividad exportadora. Veo que tenemos perspectivas muy buenas no solo para el sector alimenticio, sino también para la industria del conocimiento, la automotriz, las autopartes, la minería.

P.: ¿Entonces no ven un tipo de cambio atrasado?

D.F.R.: No veo un atraso cambiario, pero si me preocupan los rangos inflacionarios que hacen muy inestable la composición de los costos en función de los insumos, convivir con una inflación del 40% o del 50% no es un buen panorama para la planificación. No vi en el mundo productivo industrial un fantasma de devaluación, no está entre los mayores miedos. El miedo mayor es la pandemia y la presión fiscal, esas son las preocupaciones.

P.:¿Esperan una recuperación del empleo en el sector industrial durante el 2021?

D.F.R.: Ya se está viendo un repunte. De todas maneras en el sector industrial no se perdió tanto terreno, la creación de empleo industrial va a estar también ligada a los cambios tecnológicos. Esperamos más iniciativa este año, mayores acuerdos, no se trata de pujas sino de llegar a modelos que sean funcionales a las nuevas realidades productivas. Hay una mirada más industrialista en este Gobierno que en el resto, pero una cosa es la mirada y otra son las medidas. Hay que conciliar ambos aspectos.

P.: ¿Cómo viene la negociación por los Precios Máximos y Precios Cuidados?

D.F.R.: Nuestra visión es fortalecer Precios Cuidados, que es un programa voluntario. No se justifica en este contexto tener una política de Precios Máximos, nuestra aspiración es que se termine este mes. Los alimentos procesados no son la causa de la inflación y si no somos la causa, somos la consecuencia. Es decir, estamos sufriendo esa aceleración de los costos.

P.: ¿Qué importancia asignan al proceso de vacunación?

D.F.R.: Nosotros queremos cooperar, trabajar con el Gobierno para que no haya otro cierre de actividades. Estamos proponiendo participar del proceso de vacunación, creemos que si nos dan las vacunas para aplicarlas en las fábricas va a colaborar con la logística. La experiencia que tenemos es que por la cercanía podría beneficiar, no es lo mismo vacunar en la enfermería de la fábrica que ir a algún centro más lejano. Lo estamos dialogando con el Ministro de Trabajo desde la UIA.