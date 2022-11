Dante Sica: "El Gobierno no debe conformarse con 'estabilidad', sino asegurar un plan integral"

En el bloque "RIESGOS POLÍTICOS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL NUEVO MUNDO", fue moderado por Daniela Martin, Fundadora de DM Proyectar y miembro WCD. Contó con la participación de diferentes referentes de los negocios de la región para debatir sobre las oportunidades que se presentarán este año siguiente.

Durante el bloque, Dante Sica destacó que “Argentina carece hoy de apertura, reformas y estabilidad macroeconómica, y así se explica que somos el país que más cae en términos estructurales en una región que ha redefinido su orientación para ver cada vez más al mundo".

"Tenemos un ecosistema productivo con una heterogeneidad total y con un fuerte sesgo anti-exportador. Si desde el gobierno no se toma el desafío con un plan integral, con la estabilidad sola no alcanza", indicó el ex funcionario sobre el importantísimo desafío que tiene la Argentina para construir bases claras macroglobales para enfrentar los desafíos de la nueva organización del comercio mundial postpandémico.

Asimismo, definió las posibilidad de desarrollo energético en el país como “una ventana de oportunidad espectacular a partir del desarrollo del litio y el cobre, dos minerales que Argentina tiene en gran cantidad” e instó a que Argentina y Brasil antepongan sus intereses económicos como países, “porque el tiempo demostró que la afinidad ideológica no ha servido para una construcción robusta que fortalezca al Mercosur”.