Paritarias 2026: las empresas buscan alinear salarios con inflación y prevén subas del 23% en tramos

Un estudio señaló un cambio de escenario. Así, las empresas estiman un 2026 con más previsibilidad y mejores estrategias en Recursos Humanos.

De cara a 2026, las empresas proyectan un ajuste salarial anual del 23% y una inflación esperada en torno a ese valor como un quiebre frente a los años de alta volatilidad.

Uno de los objetivos de las empresas para 2026 es alinear los salarios con la inflación en torno al 23% y apuestan a espaciar más los aumentos, de acuerdo con un reciente estudio de la compañía PwC Argentina. Se trata de los resultados de su nuevo sondeo sobre ajustes, proyecciones salariales y tendencias en payroll, elaborado entre el 20 y el 28 de enero de 2026 con la participación de 148 organizaciones de todo el país.

El estudio confirma un cambio de escenario respecto de los últimos tiempos, luego de un 2025 atravesado por tensiones entre inflación y salarios. Así, el 2026 se perfila como un año de mayor previsibilidad, con proyecciones que muestran una convergencia entre los ajustes salariales esperados y la inflación estimada .

Durante 2025, la inflación fue de 31,5%, mientras que los aumentos salariales promedio para el personal fuera de convenio alcanzaron el 29,56%, ubicándose moderadamente por debajo del índice de precios.

Con ese dato, solo el 33% de las compañías logró otorgar incrementos iguales o superiores a la inflación oficial mientras el 67% restante quedó por debajo. Dentro de este último grupo, una parte evalúa r ecuperar la diferencia, aunque más de la mitad ya definió que no tomará acciones correctivas.

De cara a 2026, las empresas proyectan un ajuste salarial anual del 23% y una inflación esperada en torno a ese valor como un quiebre frente a los años de alta volatilidad.

Esta mayor estabilidad también se refleja en la planificación de esos incrementos ya que las compañías optarían por esquemas más espaciados: el texto sostiene que casi la mitad de la muestra prevé realizar entre uno y tres ajustes durante el año, una proporción muy superior a la registrada el año anterior.

“El dato más relevante de este sondeo es que las organizaciones empiezan a recuperar capacidad de planificación. La convergencia entre inflación proyectada y ajustes salariales permite salir de una lógica reactiva y volver a pensar políticas de compensación con una mirada estratégica, más alineada al negocio y al desempeño”, indicó el socio líder de Management Consulting de PwC Argentina Damián Vázquez.

Empresas ante el desafío de integrar jóvenes al mercado laboral

Este nuevo contexto también impacta en el rol de las áreas de Recursos Humanos (RRHH): el informe agregó que la estabilización del mercado permitió recuperar margen para revisar estrategias, incorporar esquemas de incrementos diferenciados por desempeño y reforzar herramientas de retención como bonos, beneficios y propuestas de valor.

En paralelo, el sondeo hizo foco en la transformación de los procesos de liquidación de haberes ya que hoy un tercio de las empresas opera con equipos internos, otro tercio con modelos mixtos y el resto con proveedores externos.

Sin embargo, persisten desafíos estructurales como:

complejidad normativa;

tiempos de procesamiento;

errores en los cálculos;

dificultad para integrar sistemas;

Otro punto es la digitalización: mientras que el 45% de las organizaciones utiliza software especializado con automatización, un 33% continúa operando con Excel u hojas manuales y un 22% se apoya en sistemas propios básicos. En este marco, el 88% de la muestra manifestó que cambiaría algún aspecto de su proceso de nómina, priorizando:

automatización;

reducción de errores;

optimización de tiempos;

integración con otros sistemas.

“La evolución del payroll se volvió un factor crítico para este nuevo escenario. No se trata solo de pagar sueldos en tiempo y forma, sino de contar con procesos más integrados, confiables y automatizados que permitan a las áreas de Recursos Humanos enfocarse en decisiones de mayor valor para la organización”, señaló la Senior Manager de People & Organisation de PwC Argentina Mariela Rendón.

Reforma laboral: las fintechs insisten con el cobro de salarios en billeteras frente a las objeciones de los bancos

La Cámara Argentina Fintech volvió a impulsar que los trabajadores puedan elegir libremente dónde cobrar sus salarios, incluyendo cuentas de pago de billeteras digitales reguladas por el BCRA, y pidió al Congreso una actualización de la normativa laboral para adaptarla al actual sistema de pagos.

La entidad sostuvo que el debate no busca imponer el uso de billeteras virtuales, sino ampliar derechos, promover la competencia y adecuar el marco legal a una realidad ya existente, caracterizada por la adopción masiva de cuentas digitales, la interoperabilidad y el uso cotidiano de instrumentos electrónicos para administrar ingresos y realizar pagos .