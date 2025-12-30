SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de diciembre 2025 - 10:48

Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, martes 30 de diciembre

Cómo están las tasas en pesos, la diferencia entre los bancos y opciones digitales que conviene revisar antes de decidir hoy.

Leve movimiento en las tasas del plazo fijo en los últimos días de 2025.

Depositphotos

El cierre de diciembre encuentra al plazo fijo como una de las opciones más consultadas por pequeños y medianos ahorristas. Con un escenario económico que sigue mostrando movimientos finos en tasas y expectativas cruzadas, muchos buscan una referencia clara para decidir si renovar o esperar.

En ese contexto, los bancos ajustan su oferta casi a diario. Las tasas que se ven hoy no son idénticas a las de semanas atrás y tampoco iguales entre entidades públicas y privadas. El plazo fijo tradicional convive con opciones electrónicas, montos mínimos distintos y promociones puntuales. Para el ahorrista de a pie, la pregunta sigue siendo la misma: qué banco paga mejor hoy y bajo qué condiciones.

Plazo fijo hoy: así están las tasas este 30 de diciembre

Según la información disponible en el sistema de comparación del Banco Central de la República Argentina
(BCRA), los principales bancos ofrecen tasas nominales anuales que se mueven en un rango acotado, con diferencias que pueden parecer chicas pero pesan cuando el capital es alto o el plazo se repite mes a mes.

Estos son los porcentajes correspondientes al martes 30 de diciembre:

  • Banco de la Nación Argentina: 23,5%
  • Banco Galicia: 21%
  • Banco Santander: 21%
  • BBVA: 21%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22%
  • ICBC: 23,5%
  • Banco Macro: 24,5%
  • Banco Credicoop: 23%
  • Banco Ciudad: 20,5%
Depositphotos

