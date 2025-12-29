Últimos días del año para invertir en plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, lunes 29 de diciembre + Seguir en









Conocé los rendimientos, condiciones vigentes y alertas previas a inmovilizar pesos antes del cierre del año 2025.

Sólo un banco tiene ganancias en el plazo fijo por arriba del 25%. Depositphotos

Con el calendario a punto de darse vuelta, muchos ahorristas miran la pantalla del home banking y se hacen la misma pregunta: qué conviene hacer con los pesos antes de fin de año. El plazo fijo vuelve a aparecer como una alternativa conocida, de bajo riesgo y con reglas claras, aunque el contexto obliga a mirar los detalles con lupa.

El escenario actual combina tasas que se mueven con cautela, expectativas inflacionarias en revisión y decisiones de política monetaria que siguen marcando el pulso del mercado.

A diferencia de otras inversiones más volátiles, el plazo fijo conserva una lógica simple. Aun así, no está exento de matices: hay diferencias entre entidades, modalidades y canales de contratación. Y, como suele pasar en esta época, el cierre del año mete presión sobre las decisiones, aunque no siempre apurarse sea la mejor jugada.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo hoy: así están las tasas este 29 de diciembre Según la información oficial disponible en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas de los plazos fijos tradicionales muestran niveles relativamente alineados entre bancos, con variaciones que dependen principalmente de si la colocación se hace de manera presencial u online.

Estos son los porcentajes ofrecidos por los principales bancos del país este lunes 29 de diciembre:

Banco de la Nación Argentina : 23,5%

: 23,5% Banco Galicia : 21%

: 21% Banco Santander : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

: 22% Banco Credicoop : 23%

: 23% BBVA : 21%

: 21% Banco Macro : 27%

: 27% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 20,5%