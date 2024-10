Desregulación aduanera: el gobierno de Javier Milei oficializará más medidas y hay alerta en sectores de la industria

Desregulación: detalle de las nuevas medidas

La primera de las resoluciones generales que publicará la AFIP determinará que las cámaras empresarias de los sectores que producen localmente los productos importados que entren al canal rojo de Aduana ya no podrán participar del proceso de fiscalización. La derogación de la norma se dará a pesar de que los funcionarios explicaron, durante una charla con periodistas de la que participó este medio, que los veedores no tenían capacidad de vetar el ingreso de la mercadería (solo podían observar) y que no en todos los casos las cámaras locales enviaban un observador.