Deuda: advierten que quita muy agresiva no es la solución

Es que, según la consultora, la estrategia con la que encaró el Gobierno el problema de la deuda tiene en su raíz un error de diagnóstico: “Argentina no tiene un problema de solvencia y, por ende, una quita muy agresiva (o, en un extremo, un default) no es la solución. Argentina tiene un problema de liquidez, que profundiza otros problemas de base como el desequilibrio fiscal, la elevada inflación, el estancamiento económico y una incapacidad de generar dólares genuinos”. Es por eso que, tal como remarcó, “ya sea patear el tablero y declarar el default, o continuar con las negociaciones con la misma postura no sólo no soluciona los verdaderos problemas, sino que los profundiza”. Para asentarlo de modo más gráfico, para Consultatio, “el remedio puede ser peor que la enfermedad”.

En una coyuntura global y local compleja, los precios de los bonos argentinos siguen marcando mínimos y, “con paridades en torno al 25%, ya prácticamente descuentan un evento de default”. “Esta corrección de mercado cuenta con una explicación clara y razonable: el valor de cualquier oferta de canje que el Gobierno pueda de hacer cayó sensiblemente junto con el desmejoramiento global”, analizó Consultatio.

Según el informe, hay dos factores que explican esta caída. “Por un lado, la ‘exit yield’ a la que se deberían descontar los nuevos bonos subió sensiblemente. Para graficar este punto, se puede mencionar que el índice EMBI, que tenía un rendimiento de 4,8% en dólares el 20 de febrero, subió hasta un 8,7% al cierre del jueves. Esto quiere decir que, si antes pensábamos en una ‘exit yield’ de 10% para valuar los nuevos instrumentos, hoy deberíamos estar más cerca del 15”, remarcó Consultatio.