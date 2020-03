Carlos Rodríguez: "En el país ya estábamos en cuarentena antes del virus"

Periodista: ¿Cómo piensa que puede impactar la crisis en Argentina?

Carlos Rodríguez: Yo creo que por el lado del turismo receptivo, no va a haber mayores problemas. El turismo emisivo no es importante por eso del nuevo impuesto. No es el mismo caso de los países de Europa. Muchos de ellos dependen del turismo, pero para nosotros no es así. Lo que veo es otro problema para Argentina es el de la soja. No estamos como en otros momentos que uno pudiera decir que se cortan las inversiones, porque no estaban viniendo. Nosotros ya estábamos en cuarentena antes del coronavirus.

P.: ¿Vaca Muerta al precio que quedó el petróleo parece inviable?

C.R.: Yo creo que todos los que están en los yacimientos del norte de Estados Unidos, como en Vaca Muerta se funden. Pero eso no es una mala noticia para Estados Unidos y Europa que son importadores netos de energía. Recién hace unos meses Estados Unidos pudo declarar un leve superávit de energía en más de 80 años.

P.: Daría la impresión que este último ajuste fiscal, el de la suba de las retenciones, con esto quedó perimido. Cree que hay que ir por una reducción del gasto.

C.R.: Hace 20 años que dicen lo mismo. Hasta ahora a los únicos a los que han ajustado es a algunos los jubilados. Creo que al final terminaran ajustando a todos. Sería bueno que así como impusieron impuestos solidarios, podrían aplicar un aporte solidario de los empleados públicos del 30%. La manera más eficiente de reducir el gasto es eliminando actividades. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso. Parece indignante es que les paguen con retroactividad a los legisladores del Parlasur, $8 millones a cada uno, por 45 legisladores.

P.: ¿Cree que este contexto de baja de los precios de los bonos de emergentes podría beneficiar a la estrategia de Guzmán para la renegociación de la deuda?

C.R.: No creo que sea bueno aprovecharse de la debilidad de un adversario. No nos podemos mofar luego de cómo los jorobamos. Ya los jorobamos otra vez Digo, a un bono a 100 años, qué quita se le puede hacer….

P.: El decreto que establece la renegociación de deuda es para los bonos de jurisdicción extranjera. ¿Cree que sería importante darle igual tratamiento a los de legislación local si se quiere reconstruir la confianza en un mercado de capitales local?

C.R.: Lo que pasa es que nuestros políticos están pensando en las elecciones del 2021, no ven el largo plazo. Básicamente, el decreto es una autorización para iniciar la negociación.

P.: ¿Supone esto que será un episodio puntual o que seguirá la crisis?

C.R.: Lo que tengo entendido, por lo que comentan los especialistas, es que el virus va a quedar aplacado cuando llegue el verano en el hemisferio norte y que tal vez para diciembre ya pueda haber una vacuna. Ahora cuando llegue el invierno al hemisferio sur vamos a tener que lidiar nosotros. La información que tengo es que el China ya se está aplacando, y que en Estados Unidos, sobre una población de mas de 300 millones de personas, hubo solo 4 casos, de modo que se está aplacando.