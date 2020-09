El cafecito de Alberto, CFK y Guzmán: primavera recargada con deuda, dólar, impuestos y presupuesto

Condición necesaria pero no suficiente para impulsar la economía, el Gobierno avanzó ayer en la restructuración de la deuda. Dejó atrás el default con los bonistas privados que mantenían títulos bajo legislación extranjera. Ese default virtual tuvo como autor al ex presidente Macri. La adhesión al canje fue del 93,5% y la activación de las cláusulas de acción colectiva llevó el porcentaje reestructurado de esta deuda al 99%. Además del presidente Fernández, que anticipó la ronda de conversaciones que inició el sábado con Kristalina Georgieva la titular del FMI, la clave del anuncio la tuvo el ministro Guzmán. Aprovechó esa circunstancia para enviar mensajes a todos los actores económicos. A ellos pareció decirles que en quince días habrá un detalle del camino a seguir. Estará todo en el proyecto de ley de Presupuesto, del cual dejó, al pasar, un anticipo. Por ejemplo, que el déficit fiscal primario para el año que viene apuntará al 4,5% del PBI. De todas formas, si lo que se hizo con la reestructuración fue despejar el horizonte financiero, esto no inhibe la complicación de que no alcanzan los ingresos para financiar los gastos.