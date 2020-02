Gobierno se endurece por el vencimiento del bono dual AF20

El gobierno endurece la negociación con los bonistas que hasta ahora se negaron a entrar en el canje de bono dual AF20. Es que hasta esta hora el Tesoro no le pidió al Banco Central los fondos para cancelar el vencimiento del bono AF20 y hoy era la última chance para hacerlo, siempre que Martin Guzmán tuviera alguna idea de pagarlo, algo que el propio Alberto Fernández puso en duda al avisar desde París que no está dispuesto a correr el riesgo de emitir o inundar el mercado de pesos para pagar ese bono ante la presión sobre el dólar y la inflación que ese supone. Por lo tanto aparecen tres caminos: el no pago o una negociación, un canje o una durísima negociación.