Gottlieb, el estudio de abogados que recibirá los datos de la oferta

Todo dependerá del porcentaje de aceptación que Cleary informe el viernes por la tarde. Como anticipó este diario, si los avales superan el 50%, el gobierno dará por exitosa esta parte del canje; cerrará la opción de los premios del cupón 2030 y, eventualmente, dejará el canje abierto en el tiempo mientras avanza en el proceso de reestructuración de deuda local. Si el porcentaje es menor a ese nivel, la decisión que deberá tomar Alberto Fernández será más compleja y no saldrá de dos opciones. La primera opción será rearmar sus fuerzas y le dirá a Guzmán que elabore una nueva oferta más cercana a la contrapropuesta de los acreedores y abrirá una nueva y definitiva tanda de negociaciones. Habrá dos capítulos en los que no cederá. No eliminará la aplicación de las cláusulas antibuitre y no aceptará la suba de la tasa de interés del cupón 2030 de 1 a 4,9%. El resto, podría ser negociable. La tercera opción es la más difícil. El Gobierno podría decidir que el proceso ya está cerrado, que no habrá nuevas ofertas y que, en todo caso, las negociaciones se frizarán hasta nuevo aviso. Argentina oficializará el default externo y avanzará en las negociaciones locales y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta tercera opción tiene un riesgo alto. Deja liberada la opción para las primeras presentaciones judiciales ante el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, que comanda Loretta Preska. Los más interesados en esta opción podrían ser los tenedores de deuda emitida durante los canjes del 2005 y 2010. Son unos u$s20.000 millones detentados en su mayoría por fondos de inversión, y que tienen como representante legal al experto en estas lides, Dennis Hraritzky, exabogado del fondo buitre Elliot de Paul Singer y hoy principal negociador del Exchange Bondholders.