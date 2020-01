Lo que se dice en las mesas

Los que están muy activos son los fondos locales con el desarme de Pases antes de fin de mes (que resurgieron tras el reperfilamiento de las Letes). Es que ahora no les queda otra opción que volver a morir en una cuenta remunerada (son a la vista, no son cajas de ahorro). En un meeting informal tres gestores intercambiaban lamentos: “Lo de los Pases solo baja la tasa”. “Cada vez nos pagan menos por las cuentas remuneradas, ya entre 27 y 28%”. “Incluso algo de caución al 25%”. Hay que tener en cuenta que estas cuentas remuneradas pagan los intereses en forma mensual en función del monto y los días colocados en cada banco. Son la alternativa de los plazos fijos pero con liquidez inmediata, como los Pases, pero con menor rendimiento. Desde febrero se espera no solo más remuneradas sino también más plazos fijos.