Lo que se dice en las mesas

A diferencia de lo que se cree en el mercado local e internacional, la vicepresidenta no tercia en la decisión. Ella deja hacer y espera. Mientras, teje su madeja de poder. Así que lo que se verá como resultado final de la reestructuración será Alberto copyright. La gente espera que prime la sensatez, aunque las encuestas digan que no quieren pagar la deuda, y que no haya un nuevo default, porque de ser así el sufrimiento será mayor de lo que quede tras la pandemia.