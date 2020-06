Lo que se dice en las mesas

Si había alguien que aún no conocía a Vicentin, la movida del Gobierno logró hacerlo tema nacional. No hubo videoconferencia ni Zoom ni encuentro virtual del que no se hiciera referencia al caso. En general se lo tomó como algo de fuego de artificio para distraer. Es más en una reunión virtual el ministro Kulfas fue, quizás, el más claro frente a empresarios explicando que no era una señal, sino algo excepcional, y si alguien creía en eso de la “Venezualización” no entendía nada. “No tenemos nada que ver con Venezuela, ni con la historia ni el presente”, les dijo para calmar los ánimos. En otro Zoom a un economistas argentino, con más de 12 años en Wall Street en un legendario banco europeo, le bastó con señalar que cuando se hablaba de emergentes había que entender que, por ejemplo, el 80% de las acciones son asiáticas y el resto son no asiáticas, donde Latinoamérica era menos del 50% de ese 20% donde Brasil y México lideraban y Argentina representaba apenas un 0,1%. “Eso es Argentina, 10 puntos básicos de emergentes. Jugamos en la “D””. El tema tomó vigor porque se teme que MSCI vuelva a la Argentina a la categoría de mercado fronterizo.