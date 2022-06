Para Nicolás Dujovne, la deuda con el FMI no necesitaba reestructuración

Luego de un largo tiempo sin aparecer por los medios de comunicación y en medio de tensiones dentro del gobierno, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne cuestionó al Gobierno y apuntó con dureza contra Martín Guzmán. Para el ex funcionario, la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no había que reestructurarla y planteó cómo sacar las restricciones al dólar.