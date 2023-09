Devolución del IVA: sortearán autos, motos y electrodomésticos para incentivar el uso de tarjetas de débito

Sergio Massa anunció la devolución del IVA a asalariados y monotributistas

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa anunció este miércoles la devolución del 21% del IVA de la canasta básica para un grupo de sectores de menores ingresos, que no fue beneficiado con los anuncios sobre el nuevo mínimo no imponible de ganancias por no pertenecer a ese régimen. Esto se da en el marco de una serie de anuncios que apuntan al alivio fiscal de distintos sectores de la economía productiva, como los PyMEs o los trabajadores registrados

"Ya hace 15 días tomamos una serie de medidas que tenían por objetivo compensar y paliar el daño que de alguna manera generaban este tipo de situaciones de cambio de precios en el bolsillo de los argentinos y las argentinas", explicó Massa en consecuencia al número de inflación de agosto sobre el que expresó: "La decisión del FMI de imponerle a la Argentina, producto de aquel acuerdo firmado en el 2018 con el Presidente Macri, una devaluación del 20% de nuestra moneda, sabíamos que iba a golpear el bolsillo de todas las familias argentinas".

A quiénes beneficia la devolución del IVA anunciada por Sergio Massa