¡Atención clientes! Banco Provincia duplicó este popular beneficio de Cuenta DNI y todavía queda un día para aprovecharlo

La promoción más buscada de la billetera digital se amplía este mes y permitirá sumar reintegros más altos en compras de alimentos.

En agosto se duplica este beneficio estrella de Banco Provincia.

En agosto, quienes usan la billetera digital de Banco Provincia tienen un motivo más para alegrarse, ya que la promo estrella de Cuenta DNI se extiende y ofrece más días para aprovecharla. Esto significa que el ahorro en compras de carnes, pescados y productos de granja ahora puede ser el doble.

La propuesta llega justo en un momento donde cada peso cuenta y el objetivo es muy claro: brindarle un alivio al bolsillo de todos los clientes, sumando más fechas y un tope de devolución mayor para quienes paguen con la app oficial.

prestamo cuenta dni.jfif El beneficio más esperado de Cuenta DNI, ahora duplicado Tradicionalmente, Cuenta DNI ofrecía un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías durante un único fin de semana al mes. Pero este agosto trae una novedad, ya que en lugar de una sola fecha, hay dos. El primero fue el sábado 9, pero el próximo será el sábado 23 de agosto.

El descuento se mantiene en 35% sobre el total de la compra y se aplica con un tope de $6.000 por persona en cada fecha. Esto implica que, si se aprovechan ambas jornadas, el monto máximo de devolución asciende a $12.000 en el mes.

Los medios de pago para aprovechar los beneficios Para acceder a la bonificación, es imprescindible abonar usando exclusivamente Cuenta DNI. No se aceptan otros medios de pago como tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales de la competencia.

Los métodos válidos son: Pagar QR desde la app con débito en cuenta.

desde la app con débito en cuenta. Link de pago generado por el comercio y abonado con la billetera.

generado por el comercio y abonado con la billetera. Uso de Clave DNI en terminales Posnet, PayWay o en comercios con Cuenta DNI habilitado. Además, es importante que el cliente no tenga deudas vencidas con Banco Provincia, ya que eso puede impedir la aplicación del beneficio. Es importante saber que no todos los locales aplican el descuento. Para asegurarse, es necesario consultar en la web de Banco Provincia el listado actualizado de carnicerías, granjas y pescaderías participantes en cada localidad. Ahí se puede filtrar por ciudad y encontrar el punto de venta más cercano. Con esta ampliación, Banco Provincia busca premiar la fidelidad de sus clientes y ofrecerles más chances de ahorrar en productos esenciales.

