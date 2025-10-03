En el Día de la Madre del año pasado las ventas cayeron un 0,9%: cuáles fueron los rubros más afectados y las proyecciones para 2025

En 2024, el consumo mostró altibajos y se espera un escenario incierto para el próximo Día de la Madre, con foco en financiamiento y precios accesibles.

El año pasado, las ventas por el Día de la Madre bajaron casi un uno por ciento y es la tercera retracción consecutiva.

La celebración del Día de la Madre suele ser uno de los motores de consumo más fuertes del calendario, pero en los últimos años esa fuerza se fue desdibujando. El 2024 volvió a mostrar números en rojo, con una caída del 0,9% en las ventas minoristas pymes , la tercera retracción consecutiva según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Aun así, el comportamiento de los consumidores fue bastante heterogéneo: mientras algunos rubros lograron salvar la fecha gracias a promociones y cuotas sin interés, otros quedaron muy rezagados. La diferencia la marcó, como suele ocurrir, la disponibilidad de financiamiento atractivo y la posibilidad de encontrar productos más económicos sin resignar calidad.

En este contexto, muchos comerciantes se manejaron con expectativas bajas. De hecho, 7 de cada 10 negocios reconocieron que las ventas fueron igual o mejores a lo esperado , no porque los resultados hayan sido brillantes, sino porque las previsiones ya eran cautas. La demanda se concentró entre viernes y sábado previos al domingo Día de la Madre , y se inclinó por regalos prácticos, con tickets promedio que rondaron los $33.800 .

Los números del año pasado dejaron un panorama mixto. Entre los rubros con más caída, se destacó el de equipos periféricos, celulares y accesorios , que retrocedió un 15,6%. Los comercios tuvieron poco stock y, además, la falta de planes de cuotas desincentivó la compra de celulares, empujando a los consumidores hacia artículos más accesibles como auriculares o fundas.

Otro sector que sintió el golpe fue cosméticos y perfumería, con una baja del 2,3%. A pesar de la variedad de precios y las alianzas con peluquerías o gimnasios para sumar visibilidad, no alcanzó para sostener la demanda.

El rubro calzado y marroquinería también mostró retracción, con un descenso del 0,6%. Aunque se vendieron bien sandalias y pantuflas, la caída en unidades y el mal funcionamiento de aplicaciones bancarias con descuentos frenaron varias operaciones.

En contraste, otros segmentos lograron repuntar. Electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video crecieron 12,1%, sobre todo gracias a las promociones en cuotas. Cafeteras, planchitas y pavas eléctricas fueron los favoritos. La indumentaria también salió bien parada, con un alza del 6,3% y un ticket promedio de $36.400. Y la librería volvió a consolidarse como un clásico económico y sentimental, con un crecimiento del 10,3% y un ticket de $25.000, el más bajo del sondeo.

Día de la Madre 2025: las proyecciones

De cara a este año, las expectativas se mueven entre la cautela y el optimismo moderado. El mercado minorista apunta a que el Día de la Madre 2025 podría tener un comportamiento similar al del año pasado, condicionado por la inflación y la capacidad real de compra de las familias.

Los comerciantes apuestan a que las promociones bancarias y los planes de cuotas sean nuevamente el factor decisivo. Si se logra sostener la oferta de 3, 6 o 9 pagos sin interés, los rubros de indumentaria y electrodomésticos podrían mantener el impulso. En cambio, sectores como telefonía móvil y perfumería dependen más de la reposición de stocks y de descuentos concretos para reactivar la demanda.

También habrá que ver qué lugar ocupan las compras online, que ya el año pasado ganaron terreno en rubros como calzado y libros.