Diego Giacomini sobre los anuncios de Luis Caputo y Santiago Bausili: "Esto de liberalismo no tiene nada"

“Iban a dolarizar y no lo hicieron, no iban a emitir y lo hicieron a lo loco… Realmente esto no tiene nada que ver con lo que se decía en campaña ” , explicó en diálogo con Mañana Sylvestre por Radio 10.

“El Presidente no tiene mucha reputación y credibilidad de su plan económico”, criticó y agregó: “ No hace falta destrozar el nivel de actividad para que baje la inflación”.

Milei Giacomini.avif Milei y Giacomini co-escribieron un total de 4 libros. Foto: tapa "Libertad, Libertad, Libertad"

Para el economista "las otras caras van a ser: un riesgo país que va a dejar de bajar y después va a subir; una inflación que va a tener formas de u, va a bajar de la mano de la recesión, va a encontrar un piso que no va a poder quebrar y después se va a revertir y la inflación se va a volver a acelerar; en actividad, un nivel muy mediocre, estancado en niveles de depresión o altísima recesión como los que tenemos, con pérdida de empleo, aumento de desempleo y caída de poder adquisitivo del salario real. Eso es el cepo".

"A medida que pasa el tiempo sin levantar el cepo, no es que el tiempo juega a favor y lo que uno va haciendo produce que sea mas sencillo y menos costoso. A medida que pasa el tiempo sin levantar el cepo, los costos de tenerlo son cada vez más altos. Las dificultades para levantarlos son más grandes", completó.

Giacomini y la crítica a la conferencia de Caputo y Bausili

Para Giacomini, la conferencia de prensa de Caputo fue "muy nociva". Según el economista, el país tiene "4 indicadores" que muestran la gravedad de la situación: "el último mes no se habían liquidado exportaciones y no se habían acumulado reservas. Segundo, en los últimos dos meses, el tipo de cambio subió a niveles nominales como nunca. batiendo el récord de final de enero, con el dólar a 1400. Tercero, el riesgo país en los últimos dos meses paso de 1100 a 1500. Por último, el merval, las acciones medidas en dolares, caen los últimos dos meses".

Caputo y Bausili.jpeg El pasado viernes 29 de junio, Caputo y Bausili realizaron una conferencia de prensa en conjunto.

Sin embargo, el coautor de los libros de Milei aseguró que los dos funcionarios del gobierno "ignoraron completamente" esta coyuntura. "En la conferencia dijeron que iban a seguir haciendo lo que el Presidente dijo que se va a hacer hace 3 o 4 meses, que encima es mentira", explicó.

"En esta coyuntura, si vos mandas al presidente del Banco Central y al Ministro de Economía a dar una conferencia un viernes a las 5 de la tarde, es para anunciar cambios de fondo para hacer frente a esto que está pasando hace 2 meses", sentenció Giacomini.

Por último, el economista concluyó: "iban a dolarizar, no se dolarizó. No iban a emitir y el Gobierno ha emitido a lo loco. No iban a manejar la tasa de interés y viven toqueteando la tasa de interés. Iban a bajar impuestos, han subido impuestos. Realmente esto no tiene nada que ver con lo que se decía en campaña".