Dólar: el consejo de Alfonso Prat Gay a Luis Caputo y Javier Milei sobre la salida del cepo

El economista Alfonso Prat-Gay analizó las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y dejó una advertencia clave para el presidente, Javier Milei . “Va a necesitar dar una buena noticia”, aseguró el ex ministro durante la gestión de Mauricio Macri .

El ex funcionario dejó críticas y elogios hacia algunas medidas de Milei. Sin embargo, consideró que deberá dar “ alguna buena noticia”, como la salida del cepo, antes del 25 de mayo porque sino “podría tener problemas”.

“ Se debe salir del cepo lo más rápido posible y hace bien el Gobierno en ser prudente y no atolondrarse -señaló-. “Estos dos o tres meses que vienen pintan que van a ser muy duros y por eso van a necesitar dar una buena noticia”, agregó.

A modo de ejemplo, Prat Gay recordó la conferencia de prensa que dio en diciembre de 2015 cuando anunció la salida del cepo a comienzos del mandato de Macri. “Dimos la noticia con alegría y la gente la recibió de esa manera. Así se podría interpretar ahora. Sacarte de encima el cepo cambiario puede ser algo muy bueno para todos y para el Gobierno -insistió-. Cuanto antes mejor, aunque entiendo que hay discusiones. El Fondo no quiere que se apure, pero Milei decía en campaña que ya tenía todo cerrado para que le dieran tantos miles de millones de dólares, pero no los consiguió todavía. La fragilidad está ahí”, afirmó.

pratgay.png Prat Gay puso como ejemplo cómo fue la salida del cepo en el Gobierno de Mauricio Macri

“La profundidad de la recesión, la caída del salario, el aumento de las tarifas es mucho más doloroso que en el gobierno de Macri -detalló el ex ministro-. Si no ofrecen una buena noticia antes del 25 de mayo me preocupa que el gobierno tenga problemas”, resaltó.

Por último, remarcó que el triunfo de Milei en el balotaje, donde se polarizan los extremos, se debió a que “la sociedad se hartó del modelo anterior, que llevó el mal manejo a un extremo”. Sin embargo, enfatizó que si bien ganó con contundencia la segunda vuelta por ahora “la sociedad le dio el mandato del cambio, pero no las herramientas para llevarlo acabo”.