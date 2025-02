Dólar, inflación o tasa: cuál ganará la carrera en marzo y qué lecturas hace el mercado

En lo que respecta al alza de los precios, las consultoras advierten que los alimentos, que tienen gran ponderación en el índice y que venían bastante estabilizados, comenzaron a subir. Así, desde Facimex si bien mantuvieron su proyección de inflación mensual en 2% para febrero, aseguraron que el panorama no está exento de riesgos. Por otra parte, el arrastre estadístico del IPC-OJF ya se ubica en 1,8% mensual, lo que implica que con una inflación del 0,3% en la última semana del mes, febrero cerraría en torno al 1,9% mensual.

En cuanto a los otros tipos de cambios paralelos: el MEP finalizó el primer mes del año en $1.164,69 y ahora se ubica en $1.210,15, una suba del 3,9%, en tanto el CCL cerró en $1.185,97 y se encamina a terminar en 1.212,62, un incremento del 2,3%.

Dólar vs. tasa vs. inflación: que deparará marzo

Para el economista Federico Glustein, la inflación de febrero probablemente sea más alta que la de enero, por lo que en marzo habría un piso más elevado. "Con los clásicos aumentos estacionales es probable que marzo siga por encima del 2% y abril pueda acercarse a esos límites", le dijo a Ámbito.

Respecto a la tasa, aclaró que para él, "el mercado está pidiendo tasa más alta para evitar migración a dólar pensando en los movimientos de la tasa americana y brasilera, pero a mi entender, en año electoral, el Gobierno pretende una baja para motorizar el consumo y creo que en el corto plazo, tendremos un efecto en ese sentido".

Por último, con respecto al dólar, vaticinó que se prevé "un ingreso de divisas por la cosecha gruesa muy notorio para marzo, por lo que es probable que las tensiones del mercado aflojen aunque en consecuencia es probable que haya demanda de divisas para recuperación y compra de capital que no haga bajar el CCL y el MEP y lo mantengan en un rango de $1180/$1240".

"En el corto plazo lo veo muy tranquilo al dólar, me parece que no debería haber un gran una gran volatilidad, y que el Gobierno, dentro de todo, ha logrado calmarlo. Me parece importante ver cuál es la evolución de la inflación en estos días, sobre todo en este mes particularmente que puede ser un poquito más alto de lo que se venía siendo", le dijo a Ámbito el economista Joel Lupieri.

Al respecto, dijo que hay que ver si hay una reacción o no en la tasa de interés del Banco Central. "Si la tasa de interés se mantiene, me parece que el dólar debería quedarse. Yo creo que la tasa de interés, en este caso, también va a quedarse bastante quieta por este potencial aumento de la inflación y la inflación, particularmente impulsada por la por los alimentos", cerró.