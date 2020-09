Feletti: "Hay grupos que quieren presionar la brecha con el dólar"

P.: ¿Le parece que es posible sostener esta situación en el tiempo?

R.F.: Me parece que hay una presión devaluacionista por la vía de ampliar la brecha, y por lo tanto, están dispuestos a pagar. No sé cuánto tiempo pueden sostener eso y cuál es el móvil político porque la verdad, es desventajoso. Me parece que la presión por ampliar la brecha entre el valor del Contado con Liquidación y el valor de la cotización oficial persigue en el corto plazo aristas de desestabilización económica del Gobierno y, más a mediano plazo, una devaluación; pero no da la impresión que eso pueda ocurrir.

P.: ¿Cree que la inestabilidad tiene que ver distintos tipos de rumores que surgieron en los últimas horas?

R.F.: Acá hay agentes económicos poderosos que están buscando el desgaste del Gobierno, la desestabilización. Hay un componente político muy grande. Ellos intuyen que la perspectiva electoral para el año que viene en la elección de medio término se va a dar en una economía en crecimiento conforme lo proyecto yo y otros analistas. Se va a votar en octubre con una economía en crecimiento, máxime, si está aplicada la vacuna contra elcovid-19 en el primer trimestre del año que baja el impacto de la pandemia. Esa recuperación económica no quieren que sea capitalizada por el Frente de Todos y por ello están buscando una situación de desgaste y de tensión. Con el programa financiero cerrado y con superávit comercial, esa presión a mediano plazo no es sostenible. La búsqueda de ampliar la brecha se va a dar en estos días.

P.: ¿Cómo ve la actuación del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, en ese escenario?

R.F.:Creo que está actuando bien. Está tranquilo. Para ningún presidente del BCRA es grato producir una restricción cambiaria como la que se ha producido ahora. Pero evidentemente le ha servido para recomponer cierto nivel de reservas y veo que está trabajando razonablemente.

P.: En la suposición de que se forzara una devaluación, lo que ocurriría entonces es que se complicaría la recuperación prevista para el año que viene…

R.F.: Es por eso que no creo que haya posibilidad de devaluar el tipo de cambio oficial en este momento. No lo veo. Si uno mira el programa financiero y el superávit comercial no veo ese escenario. Además hay que pensar que la reactivación conforme lo dice el presupuesto, esta muy focalizada en sectores poco demandantes de divisas como la construcción.