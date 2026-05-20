Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, Cien años de soledad se consolida como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos en la historia de Latinoamérica.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la segunda parte de Cien años de soledad y su gran final, la ficción está basada en la novela de Gabriel García Márquez .

En su primera parte, Cien años de soledad nos introdujo en un Macondo marcado por la construcción de una utopía y la inocencia de sus inicios, que poco a poco comenzó a resquebrajarse cuando el coronel Aureliano Buendía , atrapado en el ciclo interminable de las guerras, decidió atacar a Macondo. En los cincuenta años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo, en la que con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir finalmente la maldición que lo condena.

Además, el Gran Final de la adaptación de la obra cumbre del Nobel colombiano llegará el 26 de agosto con el título Cien años de soledad y la dirección de Laura Mora.

De qué trata Cien años de soledad: segunda parte

Tras la firma del armisticio la paz no llegará a Macondo. Los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, traman un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio, quien, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo que con la llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán pues las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

Embed - Cien años de soledad: Segunda parte | Avance oficial | Netflix

Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, Cien años de soledad se consolida como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos en la historia de Latinoamérica. Filmada íntegramente en Colombia y en español, la serie es el resultado del trabajo de cientos de artistas y técnicos que hicieron posible llevar Macondo a la pantalla, y cuenta con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez.