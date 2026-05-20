El Senado de EEUU aprobó limitar los poderes bélicos de Donald Trump contra Irán

Se trata de una resolución que ahora debe pasar por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. Esta votación sobre los poderes de guerra fue la segunda en el Senado desde que el conflicto alcanzó su fecha límite el 1 de mayo.

Aunque finalmente sea aprobada por el Senado de 100 miembros, la resolución debe pasar por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana.

El Senado de EEUU aprobó una resolución sobre poderes de guerra que pondría fin a las hostilidades contra Irán , a menos que el presidente Donald Trump obtenga la autorización del Congreso . La votación fue de 50 a 47 y remite a una ley de los 70 que exige que el Presidente debe pedir autorización al Congreso para emprender acciones militares durante 60 días. Ahora resta que el proyecto pase por la Cámara de Representantes, mayormente republicana.

El resultado fue una victoria para los legisladores que defendieron que el Congreso, y no el Presidente, debería tener la facultad de enviar tropas a la guerra , tal como lo estipula la Constitución. Sin embargo, se trató únicamente de una votación de procedimiento y la resolución enfrenta grandes obstáculos antes de entrar en vigor.

Aunque finalmente sea aprobada por el Senado de 100 miembros, la resolución también debe ser aprobada por la Cámara de Representantes , controlada por los republicanos, y obtener mayorías de dos tercios tanto en la Cámara como en el Senado para sobrevivir a un posible veto de Trump.

El senador demócrata Tim Kaine , de Virginia, principal patrocinador de la resolución, sostuvo que un alto el fuego ofrecía a Trump una oportunidad ideal para presentar su caso ante el Congreso , ya que el presidente expresó que Teherán presentó una nueva propuesta para poner fin a la guerra, tras su inicio el 28 de febrero.

Se trata de una reprimenda al líder a 80 días de que las fuerzas estadounidenses e israelíes comenzaran a atacar Irán.

"Este es el momento perfecto para dialogar antes de que volvamos a la guerra. El presidente está recibiendo propuestas de paz y diplomáticas que desecha sin compartirlas con nosotros", sostuvo Kaine durante el debate previo a la votación, citó Reuters.

La votación sobre los poderes de guerra fue la segunda en el Senado desde que el conflicto alcanzó su fecha límite el 1 de mayo, 60 días después de que Trump informara formalmente al Congreso de que el conflicto había comenzado, para que Trump compareciera ante el Congreso para hablar sobre la guerra.

Según una ley estadounidense de poderes de guerra de 1973, aprobada en respuesta a la guerra de Vietnam, un presidente de EEUU solo puede emprender acciones militares durante 60 días antes de ponerles fin, solicitando autorización al Congreso o pidiendo una prórroga de 30 días debido a una "necesidad militar inevitable en relación con la seguridad de las Fuerzas Armadas" durante la retirada de tropas.

Senado de EEUU El resultado fue una victoria para los legisladores que defendieron que el Congreso debería tener la facultad de enviar tropas, aunque la resolución enfrenta grandes obstáculos antes de entrar en vigor. X

Irán amenaza con una guerra sin fronteras más allá de Medio Oriente contra EEUU e Israel: "Nuestros golpes devastadores los aplastarán

Los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron que el país responderá con una expansión del conflicto “más allá de la región” si Estados Unidos e Israel vuelven a atacar, en un nuevo mensaje que eleva la tensión en Medio Oriente y profundiza el enfrentamiento diplomático y militar en curso.

La declaración se produce en un contexto de advertencias cruzadas y alta presión internacional, con señales de posible escalada en caso de que fracasen las negociaciones sobre el conflicto. En un comunicado difundido por el sitio Sepah News, el cuerpo militar iraní fue categórico: "Si la agresión contra Irán se repite, la guerra regional prometida se extenderá esta vez mucho más allá de la región, y nuestros golpes devastadores los aplastarán", señalaron los Guardianes.

El mensaje también subrayó la capacidad militar del país al afirmar: "El enemigo estadounidense-sionista debe saber que, a pesar de la ofensiva llevada a cabo contra nosotros con todas las capacidades de dos ejércitos, los más costosos del mundo, no hemos desplegado todo el poder de la Revolución Islámica". Las expresiones refuerzan la idea de que Irán busca disuadir nuevos ataques mostrando capacidad de respuesta ampliada.