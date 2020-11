Lo que se dice en las mesas

La miopía dirigencial y política local no llega a ver más allá del horizonte del impuesto solidario, el aborto, la fórmula previsional, las denuncias judiciales cruzadas, ante una nueva temporada de manifestaciones masivas callejeras, sin barbijo ni distanciamiento, y demás cotillón criollo. Mientras el mundo, que no cesa de luchar contra los brotes de covid-19, a la espera de la vacuna, sintoniza el canal del siglo XXI como lo demuestra el reciente megaacuerdo de libre comercio de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) entre China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y 10 miembros del ASEAN (India quedó pendiente). Son el 32% del PBI mundial y el 30% de la población del mundo. Así China gana más influencia en dicha área ante la distracción de EE.UU. O sea, el mundo sigue andando y se prepara para lo que viene. Y aquí las mesas siguen arbitrando papelitos de colores, algo en el Rofex, bajo un mando de desazón e incertidumbre. Mientras la novela FMI no gana en audiencia. A pesar de “lo barato” que está Argentina para los extranjeros tanto las boutiques financieras como los bancos de inversión de Wall Street y Londres aún no reciben consultas de clientes para bucear oportunidades en este lado del Río de la Plata. Desde hace semanas se sigue hablando del factor sequía que puede ser una de cal y una de arena (caída de producción, suba de precios). Un tema relevante para el superávit comercial y las reservas del BCRA, que dicho sea de paso no para de perder (el último dato oficial suma ventas netas por u$s86 millones al lunes pasado y acumula una caída de u$s916 millones a ayer). Mucho ruido todavía con las intervenciones en el CCL & Co. Se dice que las ventas de bonos de agencias públicas totalizan a la fecha casi 1.500 millones nominales. En un Zoom el economista Hernán Hirsch comentó a clientes que cree que el equipo económico tiene una tolerancia a la venta de dólares del BCRA (pérdida de reservas) y de bonos en dólares de las agencias públicas, mayor a la que prevé el mercado. Empiezan a aparecer estimaciones de inflación de noviembre, de un talle mayor. “El escocés”, legendario gestor amante de la “mosca” en sentido amplio, fue terminante días atrás con colegas, “los fondos grandes de afuera ya no tienen acciones argentinas, sólo quedan unos hedge funds”. Y hablando del FMI, un economista con llegada al piso 5 de Hacienda resumió la discusión en jubilaciones, tarifas, tasa de interés y dejaron el IFE y ATP para el final.