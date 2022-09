Dólar Qatar y Tecno: dos nuevas medidas a partir de octubre

Dólar tecno

La nueva medida para el sector de la economía del conocimiento se pondrá en marcha entre el fin de semana y los primeros días de octubre, confirmaron fuentes oficiales. Oficialmente, Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento, comunicó: “Con Massa analizamos un nuevo esquema cambiario para el ingreso de divisas. Y evaluamos un proyecto que beneficie a profesionales que exporten servicios y puedan ampliar su facturación en dólares sin liquidar”.

Esta última parte aún está en discusión, porque la idea es que salga con un proyecto de ley del Congreso, que les permita a los freelancers exportar hasta u$s 30 mil por año, sin tener que liquidar al dólar oficial. Actualmente, el Banco Central les habilita hasta u$s 12 mil por año.

Lo que si está confirmado es cómo será el nuevo esquema cambiario, que tiene tres objetivos. Para fomentar las inversiones, se exceptuará el requisito de liquidación en el MULC por hasta un 20% de las divisas que pudieran ser ingresadas en concepto de inversión extranjera directa. Los proyectos, no inferiores a u$s 3 millones, deben ser destinados a infraestructura, bienes de capital o capital de trabajo.

Para fomentar las exportaciones, el beneficio será que las empresas podrán acceder a un 30% de las divisas ingresadas por las exportaciones netas incrementales, y deben destinarse al pago de sueldos de personal en relación de dependencia, para “evitar que los recursos potenciales se fuguen al exterior”, aseguran. Según las empresas, hay alrededor de u$s 2.000 millones anuales de exportaciones del sector que entran por el mercado informal.

El último punto consistirá en readecuar la normativa del régimen de promoción de la economía del conocimiento, con una transferencia por única vez del bono de crédito fiscal sobre las contribuciones patronales para quienes realicen exportaciones que representen al menos el 70% de la facturación anual. Pese a que el FMI pidió revisar los “beneficios empresarios”, algo que Massa incluyó en una “separata” en el presupuesto, allí se llama a los legisladores a mirar el régimen de promoción de Tierra del Fuego, no así el de economía del conocimiento.

Dólar Qatar

Economía tomará una medida para el turismo a partir de octubre, según les confirmó Massa a los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA), a quienes les anticipó que habrá 42 mil argentinos que viajarán al mundial de Qatar, lo que implicará un gasto de al menos u$s 1.000 millones. En julio el Banco Central destinó u$s 750 millones a los pagos por turismo y tarjeta, volviendo a máximos de 2019, según la consultora Sarandí.

Cerca de Massa aseguran que la medida llegará después del reclamo de varias cámaras empresarias, que piden “priorizar” los dólares para los insumos importados, con el objetivo que no se frene la actividad, y por ende el empleo. Lo que todavía no está claro es la letra chica: se analiza llevar el dólar oficial a $200 (hoy en $151), como se hizo con el dólar soja, y mantener los impuestos país y anticipo de ganancias, lo que llevará al dólar turista a cerca de $300, como el financiero. El MEP cerró en $303 el viernes, mientras el tarjeta es de $266. La opción sería solo para el turismo, y no aplicará para los consumos con tarjeta como Netflix.

Pedido de los empresarios

Las otras alternativas que sugerían las cámaras empresarias, como que los argentinos tengan que usar “dólares propios” o pagar a través del dólar bolsa, fueron descartadas, debido a que podrían ampliar la brecha cambiaria, al tiempo de que se pierde la recaudación del impuesto País, que ya lleva acumulado más de $200 mil millones en lo que va del año. Varias agencias de turismo ya comenzaron a publicar los viajes al exterior en diarios y sitios web con los precios en dólares, y al lado aclaran “dólar billete”.

Este domingo, la cámara empresaria Cgera volvió a pedir el “dólar Qatar” a través de un comunicado que difundió su titular, Marcelo Fernández. “El acceso a los dólares baratos debe ser para producir y generar empleo, y no para viajes al exterior o bienes suntuosos. La Cgera, ante la discusión que se genera por el uso de las divisas para viajes, deja firmemente claro de que está a favor de que los dólares sean para producir, generar empleo e importar insumo para las pymes”. La última vez que la entidad hizo un pedido público (el blanqueo industrial), a los dos días salió la medida, incluida en el proyecto de ley de presupuesto 2023.