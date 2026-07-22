Vacaciones de invierno: el destino internacional que sorprendió con un crecimiento superior al 600%

Las búsquedas internacionales crecieron un 32% frente al año pasado y una ciudad escaló 29 posiciones entre las preferencias de los argentinos.

Tokio escaló 29 puestos entre los destinos internacionales elegidos por los argentinos.

Las vacaciones de invierno mantienen firme el interés de los argentinos por viajar, pese a que durante las últimas semanas gran parte de la atención estuvo concentrada en el Mundial 2026. Según datos de Despegar, la demanda de destinos nacionales aumentó un 15% , mientras que la de internacionales creció un 32% frente al receso del año pasado.

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Entre las tendencias de la temporada sobresale Tokio , que registró un crecimiento superior al 600% en las búsquedas. La capital de Japón avanzó del puesto 38 al noveno lugar entre los destinos internacionales más elegidos y se convirtió en la gran revelación de estas vacaciones.

“Si bien este año gran parte de la atención de los viajeros estuvo puesta en el Campeonato del Mundo, las vacaciones de invierno continúan siendo uno de los momentos más importantes del calendario turístico”, explicó Paula Cristi , gerenta general de Despegar para Argentina y Uruguay.

El salto de la capital japonesa se produce en medio de un crecimiento generalizado del interés por los viajes al exterior. El ranking internacional es encabezado por Río de Janeiro , seguido por Santiago de Chile , Miami , San Pablo y Nueva York .

Otra de las ciudades que mostró un incremento destacado fue Aruba , cuyas búsquedas crecieron cerca de un 200%. Desde la compañía atribuyeron esa suba a la mejora de la conectividad aérea y la incorporación de vuelos directos desde Argentina.

Sin embargo, el caso de Tokio sobresale tanto por la magnitud del crecimiento como por su avance dentro de las preferencias. Con una suba superior al 600%, escaló 29 posiciones en comparación con la temporada anterior.

Tokio registró un crecimiento superior al 600% en las búsquedas.

Cuáles son los destinos nacionales más buscados

Dentro de Argentina, Bariloche volvió a ubicarse como el destino más elegido para las vacaciones de invierno. Detrás aparecen Puerto Iguazú, Mendoza y Salta.

Las alternativas vinculadas con la nieve también mantuvieron un desempeño positivo. Las búsquedas para viajar a Neuquén aumentaron un 30%, mientras que las correspondientes a Ushuaia avanzaron un 21%.

Bariloche volvió a ubicarse como el destino más elegido para las vacaciones de invierno.

En cuanto a la modalidad de contratación, los paquetes que combinan vuelo y alojamiento continúan entre las opciones más elegidas. De acuerdo con Despegar, esta alternativa permite obtener un ahorro de hasta el 30% frente a la contratación de los servicios por separado.

Entre las propuestas disponibles aparecen paquetes de siete noches a Mendoza desde $875.896 por persona, a Bariloche desde $1.012.374, a Santiago de Chile desde $1.384.322, a Río de Janeiro desde $1.452.060 y a Ushuaia desde $1.981.715.