Votó Máximo Kirchner: "A nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro"

El diputado del Frente de Todos habló luego de sufragar y se refirió a los comentarios del presidente, Donald Trump, sobre la situación política argentina.

Tras emitir su voto en la provincia de Buenos Aires , Máximo Kirchner se refirió a los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sobre la situación política argentina. El diputado del Frente de Todos calificó como "inapropiado" el gesto y remarcó la necesidad de preservar la autonomía nacional en medio del proceso electoral.

“A nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro” , expresó Kirchner, marcando distancia frente a lo que consideró una intromisión externa. En diálogo con la prensa, subrayó: “Los argentinos tenemos derecho a decidir nuestro destino sin presiones ni opiniones externas”.

Destacó además la relevancia de la jornada democrática y llamó a respetar la voluntad popular. “ Lo que se juega hoy no solo es un cambio de gobierno, sino el futuro de nuestro país. Hay que dejar que la gente elija libremente, sin interferencias”, concluyó tras cumplir con su deber cívico.

Máximo Kirchner tras votar en Buenos Aires: criticó los dichos de Donald Trump y pidió respeto por la soberanía y la decisión del pueblo argentino.

El presidente del PJ bonaerense amplió su postura al advertir sobre los riesgos de los mensajes extranjeros en plena campaña. “Un país no se termina nunca. Nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro país” , afirmó. En esa línea, cuestionó las palabras de Trump al señalar que “no puede ser que un señor, de otro país, le diga a la Argentina que se está muriendo, y que si no se hace lo que quiere él nuestro país se muere”.

Para Máximo, ese tipo de declaraciones implican una falta de respeto a la soberanía. “Nuestro país es soberano, es libre y no puede dejar someterse a esta humillación nacional, pertenezcas a la fuerza política que pertenezcas”, sostuvo. También pidió unidad: “Vivimos en el mismo país, tenemos la misma bandera y los mismos intereses, a pesar de que quieren hacernos creer que no los tengamos”.

P: ¿Qué les diría a los agricultores que consideran que el acuerdo beneficia más a Argentina que a ellos? TRUMP: Mire, Argentina está luchando por su supervivencia, señorita. Usted no sabe nada al respecto. ¿Entiende lo que eso significa? Están muriendo. pic.twitter.com/rt0gDo4rac

Cuestionamientos a la economía y a la dependencia externa

Durante su contacto con los medios, el diputado también criticó la situación económica y las relaciones financieras internacionales. “Que el Tesoro compre pesos y los argentinos compren dólares eso no puede terminar bien jamás”, expresó, y advirtió que “esto no funcionó jamás en nuestro país”.

Milei con scott bessent Javier Milei junto a Scott Bessent.

Kirchner apuntó contra el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, a quien acusó de “agredir a una fuerza política en particular”. En sus palabras, “pasó mucho tiempo desde cuando Anne Krueger nos decía a los argentinos que teníamos que hacer, como hace hoy Kristalina Gueorguieva o como otro secretario del Tesoro estadounidense Paul O'Neill que en el 2000-2001 se preguntaba en qué gastábamos la plata los argentinos”.

El dirigente insistió en que Argentina debe “tener relaciones maduras con todos los países del mundo”, pero aclaró que no pueden repetirse “situaciones de humillación nacional a las que está siendo sometido el pueblo argentino”. Además, pidió poner “en valor los recursos naturales” en un contexto global donde, aseguró, están en disputa.

Críticas al Gobierno y reclamo de autocrítica

El referente del Frente de Todos también se refirió al rumbo económico del país. “Creo que lo que terminó sucediendo en el comienzo de lo que fue el 2024, con el debate del RIGI, es algo que hay que derogar o modificar porque le va a hacer mucho daño a la economía argentina en el tiempo”, señaló.

Luis Caputo Scott Bessent 2 Máximo Kirchner criticó el rol de Luis Caputo. X

Kirchner cuestionó además la gestión del ministro de Economía y la falta de resultados. “Si esto hubiera funcionado, nadie se tira como se tira el impresentable del ministro de Economía sobre el secretario del Tesoro de Estados Unidos”, dijo. Agregó que el Gobierno “tiene que tener un rapto de humildad y entender que las ideas que aplicaron no funcionaron”.

Por último, el diputado cerró con una reflexión sobre el pueblo argentino: “La sociedad argentina y el pueblo lo que quiere es que le den lo justito y nada más. El pueblo después sabe trabajar, sabe producir, sabe salir adelante. Ahora, si uno le da la caña de pescar a alguien en el desierto, es muy difícil que pesque”.