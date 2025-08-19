Donald Trump aseguró que Ucrania nunca podrá recuperar Crimea ni entrar a la OTAN por la oposición de Rusia







El presidente estadounidense Donal Trump afirmó que esa línea roja está trazada mucho antes de Vladimir Putin y que nunca aceptaría la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica.

Donald Trump se encuentra mediando para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es “imposible” que Ucrania recupere Crimea y logre ingresar a la OTAN, según declaraciones que brindó a medios de su país. El mandatario explicó que para Rusia ese fue un límite innegociable “mucho antes” de la llegada al poder de Vladimir Putin.

Trump señaló en una entrevista con Fox News que una de las causas principales del conflicto entre Rusia y Ucrania fue justamente el deseo de Kiev de recuperar el control de la península de Crimea y de ingresar a la Alianza Atlántica.

Donald Trump sobre el ingreso de Ucrania a la OTAN: "Simplemente no se puede hacer eso" zelenski trump Donald Trump se reunió este lunes con Volodimir Zelenski en la Casa Blanca. “Bueno, ambas cosas son imposibles porque, repito, mucho antes de Putin, Rusia, la Unión Soviética o como se quiera llamar, lo prohibían. Es algo parecido a medida que crece, pero muy parecido. Pero siempre fue un no, no. No se podía, Rusia dijo que no quería, al supuesto oponente o enemigo, usemos ese término, no los queríamos en nuestra frontera. Y tenían razón”, expresó.

El líder estadounidense agregó: “No obstante, desde Kiev siguieron insistiendo y pidieron a Estados Unidos la adhesión de Ucrania en la OTAN. Y todos sabían que no se podía. Simplemente no se puede hacer eso”.

En esa línea, reiteró que los rusos "nunca lo habrían aceptado. Esto fue antes de Putin. Esto fue mucho antes de Putin. Esto fue simplemente un no, no”. Finalmente, concluyó: “Así que ellos no van a ser parte de la OTAN”.

Aunque se mostró categórico sobre este punto, que considera clave para alcanzar un eventual acuerdo de paz entre Moscú y Kiev, Trump admitió que “hay naciones europeas que insisten en la membresía de Ucrania en el bloque”. Al respecto, comentó: “Creo que Putin está harto (de ello)”. Las declaraciones del mandatario estadounidense tuvieron eco este martes en medios rusos como Actualidad RT y Sputnik News, que reflejaron sus palabras sobre las tensiones geopolíticas en torno a Ucrania y la OTAN. Ataques y situación en el terreno Rusia mantiene ataques con misiles y drones, incluyendo bombardeos en Kharkiv que mataron a siete personas, entre ellos dos niños. Según residentes, el incendio afectó a un edificio de departamentos, donde vivían muchas familias, niños, un parque infantil, un complejo residencial. Las fuerzas rusas avanzan lentamente aprovechando su superioridad en hombres y armamento. Putin asegura que continuará la ofensiva hasta alcanzar sus objetivos militares, mientras Europa observa de cerca la negociación que podría definir el futuro de la guerra en Ucrania.