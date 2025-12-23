Venezuela: EEUU amenazó con nuevas sanciones y Nicolás Maduro respondió que cuenta con un "apoyo abrumador" de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo una reunión de emergencia por una solicitud de Caracas donde se abordó la escalada diplomática.

Maduro y Trump redoblan la apuesta y no dan marcha atrás en el conflicto diplomático.

La creciente tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela volvió a tomar el centro del debate mundial este martes en el marco de una reunión de emergencia solicitada desde Caracas para abordar el tema. Mike Waltz , embajador estadounidense ante la ONU, adelantó que su país redoblará la apuesta e impondrá sanciones "al máximo" tras el bloqueo de la administración de Donald Trump a barcos petroleros y la intercepción de embarcaciones acusadas en narcotráfico en el Caribe . Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro , "apoyo abrumador" del Consejo de Seguridad .

"Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cartel de los Soles , designado como organización terrorista por EEUU", anunció Waltz. A su vez, afirmó que Trump fue "muy claro" en su intención de usar "todo el poder y la fuerza" de su país para "erradicar estos carteles de la droga, que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo".

El funcionario norteamericano afirmó que los barcos petroleros operan como "el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo", y además financian al Cartel de los Soles.

Por su parte, Maduro habló en el marco recorrido por una feria navideña en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), y aseguró que cuenta que un "apoyo abrumador" de parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

"El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y el derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio" , celebró el líder chavista.

Respecto a los ataques de Estados Unidos, aseguró que la confiscación de barcos es "piratería" y advirtió que "nadie podrá derrotar" a Venezuela.

En la misma línea se posicionó Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la ONU, quien aseguró que Estados Unidos quiere imponer una colonia al bloquear los petroleros sancionados que entran y salen de su país.

Según Moncada, este bloqueo, anunciado la semana pasada por Trump supone "un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela".

Además, consideró que el accionar de Estados Unidos constituye una "guerra de saqueo y expolio" de petróleo que constituye un ataque a todo el sistema de las relaciones internacionales y al sur global.